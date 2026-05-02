Liban: 13 morts dans des frappes israéliennes sur le sud

De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé la ville de Deir el-Zahrani, dans le sud du Liban, le 15 avril 2026. AFP or licensors

Selon un communiqué du ministère, huit personnes, parmi lesquelles un enfant et deux femmes, ont été tuées et 21 autres blessées, dont deux enfants et une femme, dans des frappes sur le village d’Habboush, que l’armée israélienne avait appelé à évacuer malgré un cessez-le-feu.

L’agence de presse officielle libanaise (ANI) a rapporté «une série de frappes intenses (...) un peu moins d’une heure après l’avertissement» israélien.

انذار إسرائيلي الى 9 قرى جنوبية https://t.co/H3hv7f6ezM — National News Agency (@NNALeb) May 2, 2026

À Habboush, un photographe de l’AFP a vu des volutes de fumée s’élever à la suite des bombardements.

Une autre frappe sur le village de Zrariyé, dans la région de Saïda, a par ailleurs fait quatre morts, dont deux femmes, et quatre blessés dont un enfant et une femme, a précisé le ministère dans la soirée.

Selon la même source, une femme a été tuée et sept personnes ont été blessées dans le district de la ville côtière de Tyr.

L’ANI avait auparavant fait état d’autres frappes et de tirs d’artillerie sur d’autres localités du Sud en dépit du cessez-le-feu entre le Hezbollah pro-iranien et Israël en vigueur depuis le 17 avril.

Secouristes tués

Jeudi, 17 personnes avaient été tuées dans des frappes sur le Sud, où l’armée israélienne a établi une zone de 10 km de profondeur à partir de la frontière, interdite d’accès à la presse et à la population, et effectue des opérations de démolition.

Des destructions ont ainsi été rapportées à Shamaa mais également à Yaroun, où un monastère, une école privée, des maisons, des commerces et des routes ont été démolies, selon l’agence ANI.

Israël affirme vouloir protéger sa région nord du Hezbollah, qui continue de revendiquer des attaques contre des positions israéliennes au Liban et, plus rarement, contre le territoire israélien.

⭕️🔎DÉCOUVERTS : Plus de 7 500 armes ont été mises au jour dans le sud du Liban, en plus d’équipements militaires neutralisés.



Éléments localisés mais non neutralisés :



1 000+ caisses de munitions

750+ armes légères

450+ chargeurs

300+ pièces d’équipement militaire

200+… pic.twitter.com/8KWl8noBR1 — Tsahal (@Tsahal_IDF) May 1, 2026

L’armée israélienne a indiqué dans la nuit de vendredi à samedi avoir intercepté quatre «cibles aériennes» qui se dirigeaient vers le nord d’Israël, sans préciser leur provenance.

En vertu de l’accord de cessez-le-feu, Israël se réserve «le droit de prendre, à tout moment, toutes les mesures nécessaires en légitime défense contre des attaques planifiées, imminentes ou en cours», une clause que le Hezbollah conteste.

Selon le ministère libanais de la Santé, plus de 2.600 personnes ont été tuées depuis la reprise des hostilités entre le Hezbollah et Israël, le 2 mars, sur fond de guerre au Moyen-Orient.

D’après cette source, 103 secouristes font partie des morts.

«Qu’une personne qui tente de sauver des vies, d’apaiser la souffrance humaine, puisse être ciblée (...) c’est une chose que je trouve absolument inacceptable», a affirmé à des journalistes près de Beyrouth le secrétaire général adjoint de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FIRC), Xavier Castellanos.