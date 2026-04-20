En pleine trêve, Israël poursuit les démolitions dans le sud du Liban

Une ambulance et un camion de pompiers sont stationnés près d'un bâtiment détruit où flotte un drapeau du Hezbollah, dans le village de Srifa, au sud du Liban, le 19 avril 2026. AFP or licensors

«Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et moi avons donné pour instruction aux forces de défense israéliennes d’agir avec toute leur force, tant au sol que dans les airs, y compris pendant le cessez-le-feu, afin de protéger nos soldats au Liban contre toute menace», a déclaré le ministre de la Défense, Israël Katz.

Il a ajouté que l’armée avait également reçu l’ordre de démolir toute structure ou route qui était «piégée» et menaçait les soldats.

L’objectif est «de détruire les maisons dans les villages proches de la frontière qui servaient, à tous égards, de postes avancés terroristes du Hezbollah et menaçaient les communautés israéliennes», a-t-il dit.

L’armée israélienne a par ailleurs déclaré avoir tué un «terroriste armé» qui «avait violé les modalités du cessez-le-feu» en s’approchant de soldats et qui avait représenté «une menace immédiate».

«Fait accompli»

Israël «continue de détruire ce qu’il reste des maisons dans la ville de Bint Jbeil», a indiqué l’Agence de presse officielle libanaise (ANI).

Située à près de cinq kilomètres de la frontière, elle a été le théâtre de violents combats entre l’armée israélienne et le Hezbollah avant le cessez-le-feu, entré en vigueur vendredi.

Des opérations israéliennes similaires de ratissage et de destruction de maisons à l’explosif ont eu lieu dans plusieurs autres localités frontalières, selon l’agence, qui a aussi fait état «de tirs d’artillerie» israéliens dans un cas.

Elles sont toutes situées derrière la «ligne jaune» de démarcation que l’armée israélienne dit avoir établie, comme dans la bande de Gaza.

Elle a publié dimanche une carte montrant sa «ligne de défense avancée» et une zone en rouge le long de la frontière, où ses forces opèrent pour démanteler les sites du Hezbollah et «prévenir les menaces directes» contre les populations du nord d’Israël.

⭕️ RÉVÉLÉ :

La Ligne de Défense Avancée et la zone dans laquelle les soldats de Tsahal opèrent, à la suite de l’accord de cessez-le-feu.



5 divisions opèrent simultanément au sud de la Ligne de Défense Avancée dans le sud du Liban afin de démanteler les infrastructures… pic.twitter.com/eTTgRgPgiv — Tsahal (@Tsahal_IDF) April 19, 2026

La Turquie a accusé Israël de chercher à créer un «fait accompli» au Liban et dénoncé, par la voix de son chef de la diplomatie Hakan Fidan, «l’expansionnisme» israélien.

Le Liban a été entraîné dans la guerre au Moyen-Orient le 2 mars, lorsque le Hezbollah a attaqué Israël en représailles à l’offensive israélo-américaine contre l’Iran.

Israël a répondu par des frappes massives, qui ont fait plus de 2.300 morts et un million de déplacés, et par une invasion dans le sud du pays.

Routes et ponts réparés

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam doit être reçu mardi à Paris, une visite qui intervient après la mort samedi d’un Casque bleu français dans une embuscade attribuée au Hezbollah, qui a démenti être responsable.

Dénonçant une «attaque inacceptable», le président français Emmanuel Macron «appellera les autorités libanaises à faire toute la lumière sur celle-ci, à identifier et poursuivre sans délai les responsables», selon l’Elysée.

Une cérémonie a été organisée à l’aéroport de Beyrouth avant le rapatriement de la dépouille du sergent-chef Florian Montorio.

Il a été «décoré à titre posthume de médailles de l’ONU et de l’armée libanaise en signe de reconnaissance de son dévouement en faveur de la paix dans le sud du Liban», a indiqué un communiqué de la Finul (Force intérimaire des Nations unies au Liban).

Today, UNIFIL paid tribute to Sergeant-Chef Florian Montorio, the peacekeeper who passed away yesterday in a tragic incident while carrying out his duties in Ghanduriyah, south Lebanon.



Press Release: https://t.co/LzOUveQrM7 pic.twitter.com/gulWXxP7OM — UNIFIL (@UNIFIL_) April 19, 2026

Si la situation reste très instable dans le pays, l’armée libanaise profite de l’arrêt des hostilités pour réparer des infrastructures endommagées. Elle a annoncé avoir rouvert une route et réparé des ponts auparavant rendus impraticables par des frappes israéliennes sur le sud.

Des frappes de l’armée israélienne sur des ponts franchissant le fleuve Litani, à environ 30 km au nord de la frontière, avaient quasiment isolé le sud du Liban du reste du pays.

Si des déplacés se sont empressés de rentrer chez eux, nombreux sont ceux qui hésitent à revenir au vu de la fragilité du cessez-le-feu ayant suspendu les hostilités en cours depuis le 2 mars.

Dans le village de Debbine, un homme inspectait les dégâts causés à sa maison et des personnes déambulaient près des décombres de bâtiments détruits, a constaté un correspondant de l’AFP.

Plus au sud, des habitants de Srifa ont déchargé leurs affaires, matelas et machine à laver, mais ailleurs d’autres sont venus récupérer leurs effets personnels avant de repartir.