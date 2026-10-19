L’Espagne à nouveau en état d’alerte après des pluies torrentielles

L’Espagne se prépare à affronter lundi le pire d’une forte tempête méditerranéenne ayant déjà causé des inondations ce week-end, submergeant des rues et perturbant les transports dimanche, après avoir coûté la vie à une femme près de Barcelone et piégé des habitants.

Face au «danger extraordinaire» de pluies torrentielles lundi matin, l’agence météorologique nationale AEMET a émis une alerte rouge, la plus élevée, pour l’île touristique de Majorque (Baléares) et la région de Valence (est), où ont eu lieu en 2024 les inondations les plus meurtrières en Espagne en une génération.

Le gouvernement régional des îles Baléares a fermé les écoles sur les îles de Majorque, d’Ibiza et de Formentera, tandis que des liaisons ferroviaires locales ont été suspendues à Valence jusqu’à nouvel ordre.

Les services d’urgence des régions de Valence, de la Catalogne, de l’Andalousie et des Îles Baléares ont déjà signalé des centaines d’incidents, habitations et routes inondées, chutes d’arbres et dégâts matériels. Selon le service des pompiers catalans, une femme tombée samedi dans un cours d’eau à Cabrera de Mar, à quelque 25 kilomètres au nord-est de Barcelone, a été retrouvée morte en mer.

🔴 #Espagne | 2 jours de pluies intenses et persistantes sont attendus aujourd’hui et demain dans la Communauté valencienne. Plusieurs localités sont déjà touchées par des inondations, comme ici à Pego, au sud de #Valence.#Valencia #Dana pic.twitter.com/caMBXC92g6 — Flav BL (@flav_BL75) October 18, 2026

Des alertes téléphoniques ont été massivement envoyées aux habitants de Valence, d’Ibiza et de l’île voisine de Formentera, les appelant à éviter les déplacements non indispensables et à faire preuve de prudence. A Ibiza, des routes ont été transformées en étendues d’eau boueuse. Les voitures sont en partie submergées. Les stations balnéaires célèbres pour leur vie nocturne sont désertes.

La route principale vers l’aéroport d’Ibiza est fermée. Au moins cinq vols ont été annulés, 16 détournés et d’autres annulés, selon le gestionnaire d’aéroports Aena. L’armée a déployé une unité d’urgence envoyée du continent pour aider à gérer la situation à Ibiza et Majorque.

Este es el aspecto que deja las fuertes lluvias de la pasada noche en Algeciras.

Paseo de la conferencia parking de la Autoridad Portuaria y avenida Virgen del Carmen.

Domingo 18 de Octubre del 2026 pic.twitter.com/mUcgA9MuuE — ALGECIRAS Y SU GENTE (@Algeciras01) October 18, 2026

Dans la province méridionale d’Almeria en Andalousie, les services d’urgence ont dit que des personnes étaient «isolées par les eaux» et fait état de «37 opérations de sauvetage» depuis samedi. Samedi soir, près de Malaga, dix personnes ont été piégées par la montée des eaux dans le tunnel sur un itinéraire de promenade en bord de mer et secourues par les pompiers.

Selon les scientifiques, le changement climatique intensifie les intempéries qui frappent généralement l’est de l’Espagne en automne, la mer absorbant la chaleur pendant l’été, ce qui accroît l’évaporation et entraîne des précipitations plus fortes. Cette semaine, AEMET a annoncé que l’Espagne avait connu le mois de septembre le plus chaud depuis le début des mesures en 1961, la température exceptionnelle prolongeant l’été d’un mois supplémentaire.