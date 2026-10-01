Maroc-Espagne: les échanges commerciaux au beau fixe

En plein cœur de l’été dernier, les relations économiques entre le Maroc et l’Espagne ont franchi un nouveau cap historique, affichant des volumes d’échanges commerciaux sans précédent. Si cette prouesse statistique a précédé les récentes turbulences diplomatiques et migratoires, elle témoigne avant tout d’une dynamique d’affaires mue par sa propre inertie et par des liens structurels profonds. En témoignent d’ailleurs les agendas institutionnels, puisque l’Institut du commerce extérieur, l’organisme officiel espagnol dédié à l’internationalisation des entreprises, a mené une mission exploratoire au Maroc dès le mois de septembre, avant de préparer le terrain pour une importante délégation d’opérateurs attendue en octobre, rapporte le magazine hebdomadaire Challenge.

Selon les statistiques officielles communiquées à Madrid et relayées par la presse spécialisée, la trajectoire ascendante s’est confirmée de manière éclatante pour le seul mois de juillet. Les exportations espagnoles vers le Royaume ont atteint la somme colossale de 1,159 milliard d’euros, marquant une progression de 2,8% en glissement annuel, tandis que les importations en provenance du voisin méridional ont progressé de 2,5% pour s’établir à 816,3 millions d’euros.

Aux sept premiers mois de l’année, cette vitalité transfrontalière s’est traduite par une valeur globale vertigineuse de 14,19 milliards d’euros. Dans le détail, les flux d’outre-Méditerranée vers le marché marocain se sont chiffrés à environ 7,58 milliards d’euros, en hausse de 3,4%, contre 6,61 milliards d’euros pour les produits marocains écoulés en Espagne, en augmentation de 3,9%.

Ces performances permettent au Maroc de conforter son rang envié de troisième partenaire commercial de l’Espagne en dehors de l’Union européenne, se positionnant immédiatement derrière les géants britannique et américain, et captant à lui seul 3,3% des exportations globales de Madrid pour le mois de juillet. Plus significative encore à l’échelle continentale, la position du Royaume s’affirme comme incontournable, absorbant à elle seule près de 54,4% des exportations totales de l’Espagne vers l’ensemble du continent africain au cours de la même période, écrit Challenge.

Ces indicateurs macroéconomiques soulignent la symbiose croissante qui unit les deux rives du détroit de Gibraltar. À titre de comparaison, les volumes cumulés sur le seul premier semestre surpassent déjà la moitié des 22,76 milliards d’euros engrangés sur l’ensemble de l’exercice précédent. L’Espagne maintient ainsi fermement son piédestal de premier partenaire commercial bilatéral du Royaume au sein de l’Union européenne, dominant à la fois les flux à l’achat et à la vente.

Au cœur de cette architecture se trouve une intégration industrielle particulièrement poussée, illustrée de manière éclatante par le secteur automobile. Alors que près de 90% de la production automobile marocaine est orientée vers l’exportation, principalement vers l’espace européen, l’Espagne absorbe à elle seule environ 20% de ces expéditions. L’implantation stratégique de mastodontes industriels tels que Renault à Tanger et à Casablanca, ou encore Stellantis à Kénitra, a permis d’ériger un écosystème performant qui attire dans son sillage un dense tissu d’équipementiers et de sous-traitants espagnols.

Néanmoins, cette interconnexion étroite, si elle demeure un gage de prospérité mutuelle, porte en elle les germes d’une vulnérabilité partagée. Une éventuelle détérioration prolongée du climat bilatéral pénaliserait certes les exportateurs ibériques, mais elle ferait également peser des risques majeurs sur l’économie marocaine, en particulier sur l’emploi industriel, la dynamique des investissements directs étrangers et la capacité du pays à maintenir son attractivité auprès des grands groupes internationaux, conclut Challenge.