En Espagne, la mobilisation exceptionnelle pour le logement se poursuit

Des manifestants brandissent une banderole sur laquelle on peut lire «Grève générale» lors d'une manifestation contre les expulsions et les loyers élevés entre la Plaza de España et la Plaza de Cibeles à Madrid, le 3 octobre 2026. AFP or licensors

À Madrid, où depuis une semaine un campement rassemble une centaine de militants sur une place très touristique, plusieurs cortèges, marchant derrière une large banderole «Vers la grève générale», ont convergé en direction d’une autre vaste place du centre-ville. Quelque 70.000 personnes, selon les autorités, 500.000, selon le syndicat des locataires, ont défilé dans la capitale.

«Ce qui se respire dans les rues, c’est une nouvelle énergie (...), une énergie qui vient démontrer que huit jours de pouvoir populaire sont capables de faire bien plus que huit ans de gouvernement progressiste», a déclaré Valeria Racu, une des porte-parole du syndicat de locataires à l’origine du mouvement, dans une déclaration transmise à la presse.

«Les politiciens sont aux ordres de l’argent, des fonds ‘vautours’ et éloignés du peuple», fustige dans un des cortèges Adhara Freile, 41 ans, jardinière, qui vit avec son compagnon dans un appartement d’une seule pièce à Villaverde, quartier très excentré de Madrid. Lorsque leur bail arrivera à échéance l’an prochain, elle craint qu’ils doivent quitter leur logement, comme c’est arrivé à d’autres locataires de son immeuble.

Des dizaines de militants d’extrême droite, faisant le salut nazi, se sont rassemblés dans la soirée dans le centre de Madrid, où certains ont tenté de rejoindre la célèbre Puerta del Sol où campent depuis une semaine des militants pour le droit au logement, ont constaté des journalistes de l’AFP et des médias locaux. La police a été déployée en force pour maintenir les deux groupes séparés.

«Un droit fondamental»

Samedi, des centaines de personnes ont aussi défilé dans d’autres villes comme Palma de Majorque, Santander, Ségovie et Tolède, tandis qu’à Barcelone la manifestation a été suspendue à cause d’un orage.

Tens of thousands protested across Spain after parliament rejected housing measures to ban evictions, freeze rents and regulate short-term rentals https://t.co/KrqaBzLJjv pic.twitter.com/12SfrpUbNL — Reuters (@Reuters) October 3, 2026

Celle de Valence s’est achevée par des affrontements entre quelques manifestants et la police, dont neuf agents ont été légèrement blessés, tandis que cinq personnes ont été interpellées, selon la presse locale.

Dans la manifestation de Madrid, un libraire, Marcos Sainz, 26 ans, a expliqué à l’AFP qu’il vivait auparavant en colocation avec trois amis dans un appartement de trois pièces pour un loyer de 900 euros. Il a emménagé récemment dans un deux pièces à 1.000 euros. «Je me sens privilégié parce que je peux me le permettre».

Mais il continuera à protester, dit-il, «jusqu’à ce que quelqu’un ose réglementer» le marché. Sinon «nous allons tous devoir quitter Madrid et ça me fait de la peine, parce que je suis de Madrid».

Lire aussi : La haine anti-marocaine gagne dangereusement du terrain en Espagne

«Nous revendiquons un droit fondamental : avoir un logement décent, une stabilité et des conditions qui nous permettent de construire un projet de vie digne», abonde Javier, 31 ans, installateur de panneaux photovoltaïques qui n’a pas souhaité donner son nom.

«Je vis dans un appartement de 90 m2 avec trois autres personnes», explique-t-il. «Je consacre, comme la plupart d’entre nous, la moitié de mon salaire à une minuscule chambre».

«Ici, on peut voir clairement que nous sommes la majorité, et que les problèmes qui touchent la majorité ne semblent pas concerner nos ‘représentants’, entre guillemets», fustige-t-il.

En Espagne, les manifestations pour le droit au logement ont rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes à Madrid https://t.co/xsOeoEVtt8 pic.twitter.com/AaZh6tT9cD — CNEWS (@CNEWS) October 3, 2026

Cette mobilisation est née il y a une dizaine de jours après l’expulsion de son appartement madrilène d’une octogénaire, devenue le symbole de la crise du logement qui frappe l’Espagne depuis plusieurs années.

La «vraie politique»

«C’est maintenant que commence la vraie politique, la politique qui a toujours appartenu au peuple et qui revient une bonne fois pour toutes dans les rues», a estimé Valeria Racu.

Le rejet des textes du gouvernement, qui prévoyaient notamment de suspendre jusqu’en 2030 les expulsions de personnes vulnérables, des mesures contre les fonds dits «vautours», ou le renouvellement automatique des baux, a relancé les interrogations sur la fin de la législature, prévue en 2027.

Hundreds of thousands of protesters in Spain have joined mass demonstrations in at least three cities after parliament failed Friday to pass emergency measures to address a housing affordability crisis.



Al Jazeera's Michael Appel reports. pic.twitter.com/0Om158e5rJ — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 3, 2026

D’après la presse espagnole, le Premier ministre s’est donné quelques jours pour convoquer, ou non, d’éventuelles élections anticipées.

Le chef de l’opposition de droite, Alberto Nuñez Feijoo, a appelé samedi Pedro Sanchez à cesser de «feinter» avec le scrutin et de le convoquer «parce que (le) pays n’en peut plus».

Comme dans de nombreuses capitales européennes, le manque de logements abordables est l’un des principaux problèmes sociaux en Espagne, où les plateformes touristiques comme Airbnb et les fonds d’investissement sont accusés de faire flamber les prix en achetant des biens immobiliers et en réduisant l’offre pour les habitants.