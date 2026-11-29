Dans un bureau de vote en Espagne, dimanche 29 novembre 2026.. AFP or licensors

La participation a atteint un niveau record dimanche en Espagne pour des législatives incertaines dans un pays très polarisé, opposant le Premier ministre socialiste sortant Pedro Sanchez à une droite donnée favorite dans les sondages, et qui pourrait s’allier à l’extrême droite en cas de victoire.

A 20H00 (19H00 GMT), les bureaux de vote ont clos dans l’essentiel du pays, à l’exception de l’archipel des Canaries, où les électeurs ont une heure de plus pour se prononcer en raison du décalage horaire.

Le taux de participation aux législatives en Espagne dimanche a atteint plus de 78 %, au plus haut depuis plus de 40 ans, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Le record demeure lors du scrutin de 1982, quand la participation s’était approchée de 80 %, lors de la première victoire du socialiste Felipe Gonzalez.

Dans la journée, chaque camp avait appelé les Espagnols à se prononcer massivement lors de ce scrutin.

Ce vote «est très important non seulement pour l’Espagne, mais aussi pour l’Europe», a ainsi lancé en anglais Pedro Sanchez, 54 ans, après avoir voté à Madrid, appelant la population à «envoyer un message clair» face à la droite et l’extrême droite, aux portes du pouvoir.

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Le leader du Parti populaire (PP, droite conservatrice) Alberto Nuñez Feijoo, 65 ans, a de son côté demandé aux Espagnols de «voter avec mémoire».

Après avoir voté, le dirigeant du parti d’extrême droite Vox Santiago Abascal, un transfuge du PP âgé de 50 ans, a lui aussi appelé à «une participation massive pour qu’il n’y ait pas de regrets demain».

La majorité des sondages prédisent depuis plusieurs mois une victoire du PP, sans majorité absolue toutefois. Un scénario qui pourrait pousser Alberto Nuñez Feijoo à s’allier à Vox pour gouverner.

Une alternance politique dans le pays, après huit ans de gouvernement de gauche, renforcerait la progression des forces conservatrices et d’extrême droite en Europe, où plusieurs élections majeures sont attendues dans les prochains mois, dont la présidentielle en France et les législatives en Pologne et en Italie.