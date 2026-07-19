Kiev frappée au lendemain d’attaques ukrainiennes meurtrières en Russie

Des habitants se tiennent près de voitures incendiées et d'un immeuble d'habitation endommagé, dans un quartier résidentiel de Zaporijia touché par un bombardement aérien le 28 janvier 2026. AFP or licensors

Les premières explosions ont retenti vers 1H30 du matin et se sont poursuivies pendant plusieurs heures. Les déflagrations pouvaient être entendues depuis les abris antiaériens de la capitale. L’une d’elles, particulièrement puissante, a déclenché les alarmes de plusieurs voitures stationnées dans le centre-ville, ont constaté des journalistes de l’AFP.

L’armée de l’air ukrainienne a indiqué que la capitale avait été attaquée avec des missiles balistiques. Ces projectiles, capables d’atteindre leur cible à très grande vitesse, sont plus difficiles à intercepter que les drones ou les missiles de croisière. Depuis le début du mois de juin, Moscou a considérablement intensifié leur utilisation contre Kiev.

Les services de secours ont annoncé que les frappes avaient provoqué des incendies et des dégâts dans cinq districts de la capitale. Des immeubles résidentiels, des bureaux, un dortoir, des installations industrielles et plusieurs véhicules ont été endommagés. Des opérations de recherche et de déblaiement se poursuivaient dimanche matin.

Dans le quartier de Desniansky, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a signalé des véhicules en feu et une épaisse fumée s’élevant à proximité d’un centre commercial. Dans le district de Chevtchenkivsky, la chute de débris a déclenché un incendie dans un immeuble d’habitation.

Un bâtiment résidentiel, un supermarché et une maison ont également pris feu dans les quartiers de Solomiansky et Sviatochynsky. Dans ce dernier secteur, les secouristes ont extrait quatre personnes d’une maison en flammes. Des habitants ont aussi été évacués d’un immeuble de trois étages touché dans le quartier de Chevtchenkivsky.

‼️BREAKING: russians are breaking another grim “record” with what appears to be their most massive attack on Ukraine, particularly Kyiv, right now.



Nearly 30–35 ballistic missiles were launched at Kyiv in just 30 minutes. Smoke from fires is visible across several districts, and… pic.twitter.com/XHDDRvn75I — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) July 18, 2026

L’administration militaire de Kiev a, de son côté, fait état de dégâts sur un immeuble d’habitation, un centre commercial et de loisirs ainsi que plusieurs véhicules. Le bilan humain a été progressivement revu à la hausse au cours de la matinée, passant de huit à 13 blessés.

Des frappes ukrainiennes meurtrières en Russie

Les bombardements contre Kiev surviennent au lendemain d’une vaste attaque ukrainienne de drones contre plusieurs régions russes. Selon les autorités locales, au moins neuf personnes ont été tuées et plus de 80 blessées dans ces opérations, dont sept employés travaillant de nuit dans un centre logistique de l’entreprise de commerce en ligne Wildberries, à Kotovsk, dans la région de Tambov.

Un autre entrepôt de Wildberries a été touché à Elektrostal, à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Moscou. Des dizaines de personnes y ont été blessées. À Noginsk, les débris d’un drone ont provoqué un incendie dans un dépôt pétrolier, entraînant l’évacuation d’une maternité et d’un immeuble voisin.

Lire aussi : Vers un remaniement gouvernemental en Ukraine: ce que l’on sait après l’annonce de Zelensky

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a revendiqué les frappes contre «deux grandes installations logistiques» situées dans les régions de Moscou et de Tambov. Selon lui, ces sites servaient à acheminer des composants soumis à des sanctions internationales, destinés à la fabrication de drones et d’équipements de navigation militaires.

«Aujourd’hui, nos sanctions à longue portée ont fonctionné», a-t-il affirmé sur X, en ajoutant qu’une installation pétrolière avait également été atteinte.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré que plus de 370 drones avaient été lancés en direction de la région de la capitale russe et que la plupart avaient été neutralisés à distance. Le ministère russe de la Défense a, pour sa part, affirmé avoir intercepté 379 drones dans 19 régions de Russie, ainsi qu’au-dessus de la Crimée annexée et de plusieurs zones maritimes.

Une défense antiaérienne sous pression

La nouvelle attaque intervient alors que l’Ukraine manque de missiles PAC-3 pour ses systèmes Patriot américains, considérés comme son moyen le plus efficace pour intercepter les missiles balistiques russes. Kiev avait déjà subi, dans la nuit du 1er au 2 juillet, l’un des bombardements les plus meurtriers depuis le début de l’invasion russe.

🏛️ The Financial Times reports that Zelenskyy is considering dismissing Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi following protests over Mykhailo Fedorov’s removal



🔗 https://t.co/S3PqCTpezm



📸: President's Office pic.twitter.com/MjOzpyLwlw — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) July 18, 2026

Donald Trump a récemment déclaré être disposé à accorder à l’Ukraine des licences lui permettant de produire des intercepteurs destinés aux systèmes Patriot. Volodymyr Zelensky estime que cette production pourrait commencer d’ici la fin de l’année 2026, même si les modalités industrielles et le calendrier précis restent encore à négocier.

Les bombardements surviennent également dans un contexte de tensions politiques à Kiev. Des manifestations ont été organisées pour la troisième journée consécutive contre le limogeage du populaire ministre de la Défense, Mykhaïlo Fedorov. Les protestataires réclament son retour au gouvernement ainsi que le départ du commandant en chef des forces armées, Oleksandr Syrsky.