International

Gaza: le Hamas annonce un accord sur la deuxième phase de la trêve avec Israël

Trump signe la charte de son initiative «Conseil de la paix» lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial en Suisse, le 22 janvier 2026. (PHOTO:AP)

Le Hamas a annoncé vendredi un accord avec Israël portant sur la deuxième phase de leur trêve et liant un désarmement du mouvement islamiste palestinien à un retrait israélien de la bande de Gaza.

Par Le360 (avec AFP)
Le 31/07/2026 à 06h29

Voici ce que l’on sait sur cet accord.

Que contient l’accord?

Il s’agit du début de la deuxième phase du cessez-le-feu conclu en octobre 2025 entre Israël et le Hamas, après deux ans de guerre.

La première phase, qui s’est achevée en janvier, avait vu la libération des derniers otages israéliens de Gaza, enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023 lors de son attaque en Israël, en échange de Palestiniens détenus par Israël.

Selon le Hamas, l’accord sur la deuxième phase prévoit «le retrait progressif des forces israéliennes de la bande de Gaza», lié à un désarmement du mouvement palestinien dans lequel Israël ne sera pas impliqué, et au déploiement d’une force internationale.

«Il s’agit d’un cadre intégré dont les composantes doivent rester interconnectées», a déclaré à l’AFP Ghazi Hamad, membre de l’équipe de négociation du Hamas, ajoutant que les autres milices armées à Gaza doivent également être démantelées.

Selon le président américain Donald Trump, l’accord prévoit «le désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza».

Qui le mettra en œuvre?

Le «Conseil de paix», institution créée de toutes pièces en janvier par Donald Trump, occupe un rôle central dans la mise en œuvre de l’accord.

D’après le Hamas, le Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG), un organisme de technocrates palestiniens institué par le «Conseil de paix» pour gérer la reconstruction de Gaza, sera la seule entité habilitée à dresser l’inventaire des armes et à les stocker.

Lire aussi : Gaza: Washington lance la deuxième phase du processus de paix, le Maroc pressenti pour un rôle sécuritaire clé

Après le retrait israélien, une Force internationale de stabilisation (ISF), structure naissante censée regrouper des troupes multinationales opérant sous l’égide du «Conseil de paix», collaborera ensuite «avec une nouvelle force de police palestinienne pour garantir la sécurité à Gaza», a affirmé le président américain.

Le NCAG «entamera bientôt une transition progressive vers l’exercice de l’autorité pleine et entière, soutenue par la Force internationale de stabilisation», a affirmé le «Conseil de paix» après l’annonce de l’accord.

Que va-t-il se passer maintenant?

Le Hamas a fait savoir qu’il allait discuter des modalités de mise en œuvre avec les médiateurs, à savoir l’Égypte, les États-Unis, le Qatar et la Turquie, et convenir d’un calendrier pour l’exécution de l’accord, ce qui, selon lui, prendra au moins deux semaines.

Une réunion des médiateurs est prévue prochainement au Caire.

«Nous devons nous mettre d’accord sur chaque détail: la manière dont l’accord sera appliqué, le moment où il le sera et les mécanismes permettant sa mise en œuvre. C’est ce qui se passera dans les prochains jours», a expliqué à l’AFP M. Hamad.

Israël n’a pas réagi dans un premier temps à l’annonce de l’accord par Donald Trump et le Hamas.

«L’accord contient une disposition claire stipulant qu’Israël doit s’engager à respecter et à mettre en œuvre ses obligations. Si Israël n’applique pas l’accord, nous ne le ferons pas non plus», a prévenu M. Hamad.

Quelle est la situation actuelle à Gaza?

Depuis l’entrée en vigueur de la trêve en octobre 2025, Israël continue de mener des frappes quasi quotidiennes à travers la bande de Gaza, dont il contrôle plus de 60%. Des dizaines de milliers de personnes vivent toujours sous des tentes dans le territoire palestinien dévasté par deux ans de guerre.

Au moins 1.214 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis l’annonce du cessez-le-feu, selon le ministère de la Santé du territoire, dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU.

L’armée israélienne a dit avoir perdu cinq soldats dans la bande de Gaza durant la même période, ainsi qu’un employé civil sous contrat.

Les restrictions imposées aux médias et l’accès limité à la bande de Gaza empêchent l’AFP de vérifier de manière indépendante les bilans ou de couvrir librement les violences sur le terrain.

Par Le360 (avec AFP)
Le 31/07/2026 à 06h29
#Gaza#Israël#Palestine#accord#Hamas

LEs contenus liés

International

Gaza: 11 civils tués dans des frappes israéliennes malgré le cessez-le-feu

Politique

Le Maroc signe l’Accord de participation à la Force internationale de stabilisation à Gaza

International

Gaza: 11 morts dans des frappes israéliennes

International

Flottille pour Gaza: des militants expulsés d’Israël dénoncent des violences à leur arrivée à Istanbul

Politique

Conseil de Paix: à Washington, Bourita réaffirme le soutien du roi Mohammed VI à l’action du président Trump pour la reconstruction de Gaza

International

Les Palestiniens de Gaza dans l’attente de la réouverture du passage de Rafah

International

Trump nomme Tony Blair et Marco Rubio à son Conseil de la paix pour Gaza

International

Plan Trump pour Gaza: l’étape 2 lancée, entre avancées fragiles et blocages persistants

Articles les plus lus

1
Les raisons du chaos migratoire à Fnideq-Sebta et pourquoi le statut des villes occupées devient une urgence
2
Discours du Trône: la stabilité, l’industrialisation, la technologie et l’équité sociale sont les clés du succès du Maroc
3
Maroc-Espagne: accord pour le rapatriement global des migrants arrivés à Sebta depuis Fnideq
4
Le Maroc des trois océans: Dakhla, l’atout gagnant
5
Affaire Abderrahim Fakir: l’avocat de la famille réclame le dessaisissement de la police de Bologne
6
Réhabilitation de la gare routière Ouled Ziane: un budget de 80,7 millions de dirhams, un taux d’avancement de 70%
7
Feu de forêt à Dar Chaoui: 38 hectares ravagés, l’incendie maîtrisé à plus de 90%
8
Modernisation, proximité, réactivité... Comment la DGSN a évolué en 70 ans d’existence
Revues de presse

Voir plus