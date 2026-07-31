Gaza: le Hamas annonce un accord sur la deuxième phase de la trêve avec Israël

Trump signe la charte de son initiative «Conseil de la paix» lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial en Suisse, le 22 janvier 2026. (PHOTO:AP)

Voici ce que l’on sait sur cet accord.

Que contient l’accord?

Il s’agit du début de la deuxième phase du cessez-le-feu conclu en octobre 2025 entre Israël et le Hamas, après deux ans de guerre.

La première phase, qui s’est achevée en janvier, avait vu la libération des derniers otages israéliens de Gaza, enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023 lors de son attaque en Israël, en échange de Palestiniens détenus par Israël.

Selon le Hamas, l’accord sur la deuxième phase prévoit «le retrait progressif des forces israéliennes de la bande de Gaza», lié à un désarmement du mouvement palestinien dans lequel Israël ne sera pas impliqué, et au déploiement d’une force internationale.

«Il s’agit d’un cadre intégré dont les composantes doivent rester interconnectées», a déclaré à l’AFP Ghazi Hamad, membre de l’équipe de négociation du Hamas, ajoutant que les autres milices armées à Gaza doivent également être démantelées.

Selon le président américain Donald Trump, l’accord prévoit «le désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza».

الرئيس الأميركي دونالد #ترامب:

- مجلس السلام توصل لاتفاق تاريخي لنزع سلاح #حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في #غزة بالكامل

- الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو أن تدار غزة أخيرا من قبل حكومة فلسطينية جديدة

- مع استكمال عملية نزع السلاح ستنسحب القوات الإسرائيلية#عاجل_سكاي pic.twitter.com/YBn8rCn02H — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 30, 2026

Qui le mettra en œuvre?

Le «Conseil de paix», institution créée de toutes pièces en janvier par Donald Trump, occupe un rôle central dans la mise en œuvre de l’accord.

D’après le Hamas, le Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG), un organisme de technocrates palestiniens institué par le «Conseil de paix» pour gérer la reconstruction de Gaza, sera la seule entité habilitée à dresser l’inventaire des armes et à les stocker.

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Après le retrait israélien, une Force internationale de stabilisation (ISF), structure naissante censée regrouper des troupes multinationales opérant sous l’égide du «Conseil de paix», collaborera ensuite «avec une nouvelle force de police palestinienne pour garantir la sécurité à Gaza», a affirmé le président américain.

Le NCAG «entamera bientôt une transition progressive vers l’exercice de l’autorité pleine et entière, soutenue par la Force internationale de stabilisation», a affirmé le «Conseil de paix» après l’annonce de l’accord.

Que va-t-il se passer maintenant?

Le Hamas a fait savoir qu’il allait discuter des modalités de mise en œuvre avec les médiateurs, à savoir l’Égypte, les États-Unis, le Qatar et la Turquie, et convenir d’un calendrier pour l’exécution de l’accord, ce qui, selon lui, prendra au moins deux semaines.

🔴 US President Donald Trump says the “Board of Peace” has reached an agreement for the complete disarmament of Hamas and all other armed groups in Gaza



🔴 Trump calls the agreement a “major milestone” in implementing his 20-Point Plan to end the war in Gaza



🔴 The agreement… pic.twitter.com/SLS58Uwn5J — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 31, 2026

Une réunion des médiateurs est prévue prochainement au Caire.

«Nous devons nous mettre d’accord sur chaque détail: la manière dont l’accord sera appliqué, le moment où il le sera et les mécanismes permettant sa mise en œuvre. C’est ce qui se passera dans les prochains jours», a expliqué à l’AFP M. Hamad.

Israël n’a pas réagi dans un premier temps à l’annonce de l’accord par Donald Trump et le Hamas.

«L’accord contient une disposition claire stipulant qu’Israël doit s’engager à respecter et à mettre en œuvre ses obligations. Si Israël n’applique pas l’accord, nous ne le ferons pas non plus», a prévenu M. Hamad.

President Trump said talks in Cairo between mediators and Hamas leaders have led to a phased disarmament agreement in Gaza, but a Hamas official described the deal as a draft and US officials said Israel was skeptical the militant Palestinian group would surrender its weapons… — Reuters (@Reuters) July 31, 2026

Quelle est la situation actuelle à Gaza?

Depuis l’entrée en vigueur de la trêve en octobre 2025, Israël continue de mener des frappes quasi quotidiennes à travers la bande de Gaza, dont il contrôle plus de 60%. Des dizaines de milliers de personnes vivent toujours sous des tentes dans le territoire palestinien dévasté par deux ans de guerre.

Au moins 1.214 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis l’annonce du cessez-le-feu, selon le ministère de la Santé du territoire, dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU.

L’armée israélienne a dit avoir perdu cinq soldats dans la bande de Gaza durant la même période, ainsi qu’un employé civil sous contrat.

Les restrictions imposées aux médias et l’accès limité à la bande de Gaza empêchent l’AFP de vérifier de manière indépendante les bilans ou de couvrir librement les violences sur le terrain.