Flottille pour Gaza: des militants expulsés d’Israël dénoncent des violences à leur arrivée à Istanbul

Les militants de la flottille Global Sumud à leur arrivée à l’aéroport international d'Istanbul, en Turquie, jeudi 21 mai 2026. AFP or licensors

Ils ont été accueillis à l’aéroport par un large comité de soutien, avec de nombreux militants agitant des drapeaux palestiniens. Plusieurs membres de la flottille présentaient des blessures et certains ont été évacués en ambulance, selon des images de l’AFP.

Les forces israéliennes «nous ont attaqués. Chacun de nous a été battu, les femmes comme les hommes, beaucoup hurlaient. Mais vraiment, ça n’a aucune importance. C’est ce que vivent en permanence les Palestiniens», a raconté, à sa descente d’avion, Bulal Kitay, un Turc qui compte repartir dès le prochain convoi.

Les militants ont passé deux jours dans une prison militaire sur un bateau, formée de conteneurs et de barbelés, a décrit à l’AFP par téléphone Safa Chebbi, une militante canadienne.

Outre des humiliations et le manque de sommeil, «nous étions sous une menace constante, des balles en plastique ont été tirées sur la foule, un des passagers a été blessé», a-t-elle indiqué.

Hundreds of activists from the Global Sumud Flotilla arrived in Istanbul on Thursday after being intercepted, detained and deported by Israeli forces.



Several activists described alleged violence and mistreatment during their detention. pic.twitter.com/wd8xmWNBWj — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 21, 2026

«Deux Coréens ont été expulsés vers la Corée du Sud, un participant a été expulsé vers l’Égypte, deux vers la Jordanie, une citoyenne israélienne a été libérée dans le pays, et le reste des 422 participants a été transféré à Istanbul à bord de trois vols de Turkish Airlines affrétés par le gouvernement turc», a indiqué la coalition Freedom Flotilla.

Les quelque 430 membres d’équipage de la cinquantaine de bateaux arraisonnés lundi par l’armée israélienne en Méditerranée, au sud-ouest de Chypre, avaient été amenés de force en Israël puis détenus dans la prison de Ktziot, dans le sud du pays, selon l’organisation israélienne de défense des droits humains Adalah, qui assure leur représentation légale et leur défense.

We once again safely and swiftly brought back a total of 422 humanitarian aid volunteers - including 85 Turkish citizens and 337 foreign nationals from 41 countries - who were part of the Global Sumud Flotilla, on three aircraft provided by Turkish Airlines, under the… pic.twitter.com/jhrHXvmPPg — Turkish MFA (@MFATurkiye) May 21, 2026

Ils ont «tous été expulsés», a indiqué le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Oren Marmorstein, sans préciser s’ils avaient été jugés.

All foreign activists from the PR flotilla have been deported from Israel.

Israel will not permit any breach of the lawful naval blockade on Gaza. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 21, 2026

Les 37 ressortissants français ont aussi été expulsés vers la Turquie et seront rapatriés dès que possible, selon le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Pascal Confavreux.

Une militante israélienne, Zohar Regev, a été déférée devant un tribunal à Ashkelon, au sud de Tel-Aviv.

«Partisans terroristes du Hamas»

Partis de Turquie, les militants de la Global Sumud Flotilla, «sumud» signifiant «résilience» en arabe, voulaient attirer l’attention sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza, dévastée par plus de deux ans de guerre, en brisant le blocus maritime imposé par Israël. En avril, une précédente «flottille pour Gaza» avait déjà été interceptée par Israël au large de la Grèce.

«Israël a pleinement le droit d’empêcher de provocatrices flottilles de partisans terroristes du Hamas d’entrer dans nos eaux territoriales et d’atteindre Gaza», a estimé le Premier ministre Benjamin Netanyahu, en référence au mouvement islamiste palestinien qui avait déclenché la guerre en lançant une attaque sans précédent contre Israël le 7 octobre 2023.

Lire aussi : «Flottille pour Gaza»: un ministre d’extrême droite choque avec une vidéo de militants à genoux et mains liées

Mercredi, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, figure de l’extrême droite israélienne, a provoqué un tollé à l’étranger, mais également au sein de son gouvernement, en publiant une vidéo montrant des dizaines de militants agenouillés, les mains liées.

Une jeune femme qui crie «Libérez la Palestine» au passage du ministre se retrouve la tête pressée vers le sol par les services de sécurité.

«Bienvenue en Israël, nous sommes chez nous», lance-t-il triomphalement dans cette vidéo publiée sur sa chaîne Telegram.

«Traitement de luxe»

Les images diffusées ne sont «pas conformes aux valeurs d’Israël», a déclaré le chef de la diplomatie Gideon Saar, accusant M. Ben Gvir d’avoir «sciemment nui» à l’image du pays avec «ce spectacle honteux». L’intéressé a défendu au contraire «une grande source de fierté».

You knowingly caused harm to our State in this disgraceful display - and not for the first time.



You have undone tremendous, professional, and successful efforts made by so many people - from IDF soldiers to Foreign Ministry staff and many others.



No, you are not the face of… https://t.co/KOj6fhpyM7 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 20, 2026

En Europe, plusieurs pays ont appelé l’UE à prendre des sanctions contre Israël et contre le ministre. Le traitement réservé aux détenus a ainsi été jugé «inadmissible» par Rome, qui a exigé «des excuses» et demandé des mesures contre Ben Gvir.

Le Premier ministre irlandais a condamné le «traitement choquant réservé aux citoyens de l’UE» et réclamé «la suspension d’une partie, voire de la totalité, de l’accord d’association entre l’UE et Israël».

L’Italienne Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des droits de l’Homme dans les Territoires palestiniens occupés, a salué sur X ces prises de position.

Ce qu’ont subi ces militants est «un traitement de luxe par rapport à ce qui est infligé aux Palestiniens dans les prisons israéliennes», a-t-elle affirmé, appelant l’Italie à cesser «de s’opposer à la suspension de l’accord d’association UE-Israël».