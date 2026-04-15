Gaza: dix morts dont un enfant dans des frappes israéliennes, selon la Défense civile

Des Palestiniens se rassemblent autour de l’épave d’un véhicule de police détruit lors d’une frappe israélienne qui a fait plusieurs morts, à Gaza, le 14 avril 2026. AFP or licensors

«Quatre martyrs, dont un enfant, et plusieurs blessés ont été transportés à l’hôpital al-Chifa de la ville de Gaza après une frappe aérienne israélienne qui a visé un véhicule de police», a indiqué Mahmoud Bassal, porte-parole de l’organisation de premiers secours opérant sous l’autorité du Hamas.

بصاروخ من طائرة استطلاع.. 4 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة تتبع الشرطة الفلسطينية في شارع النفق وسط مدينة غزة.#تفاعل ليصل إليك كل جديد pic.twitter.com/Nw4As6fx36 — TRT عربي (@TRTArabi) April 14, 2026

L’enfant tué, Yahya Al-Mallahi, était âgé de trois ans, a-t-il précisé. L’hôpital a confirmé auprès de l’AFP avoir reçu les corps des victimes.

L’armée israélienne a déclaré mercredi dans un communiqué avoir frappé la veille des «terroristes du Hamas» qui se trouvaient dans un camion dans la bande de Gaza.

Des images de l’AFP à Gaza montrent des Palestiniens rassemblés autour du corps d’un homme, avant de le transporter sur un brancard pour ses funérailles, dans des rues bordées de décombres, au cœur d’une ville en ruines.

🎯DÉMANTELÉS : 4 itinéraires de tunnels souterrains à Gaza, à l’est de la Ligne Jaune.



La longueur totale des tunnels était d’environ 800 mètres. À l’intérieur de ces itinéraires souterrains, les troupes ont localisé des quartiers de vie, du matériel permettant des séjours… pic.twitter.com/SIvLp191U7 — Tsahal (@Tsahal_IDF) April 14, 2026

Plus tôt mardi matin, un autre Palestinien a été tué par des tirs israéliens dans la ville de Beit Lahia, à environ huit kilomètres au nord de Gaza-ville, d’après Mahmoud Bassal.

Dans un communiqué, l’armée israélienne a dit avoir «éliminé» un «terroriste armé» représentant une «menace», qui s’était approché de la «ligne jaune» délimitant la zone sous contrôle des troupes israéliennes dans le nord du territoire. Il n’était pas clair dans l’immédiat s’il s’agissait de la victime de Beit Lahia.

Mardi soir, la Défense civile a ensuite fait état de cinq morts supplémentaires lors d’une autre frappe près d’un carrefour du camp de réfugiés d’Al-Chati, dans la ville de Gaza.

📌محدث بالفيديو والصور أربعة شهداء وإصابات بقصف للاحتلال على مخيم الشاطئ



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L’hôpital Al-Chifa a confirmé que le premier bilan de cette frappe, de trois morts, s’était alourdi à cinq personnes tuées, tandis que l’armée n’a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l’AFP.

Israël et le Hamas s’accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025 après deux ans de guerre, déclenchée par l’attaque d’une ampleur sans précédent du mouvement palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Au moins 757 Palestiniens ont été tués depuis le 10 octobre, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l’autorité du Hamas, et dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU.

L’armée israélienne a recensé cinq soldats tués dans ses rangs depuis le début de la trêve.