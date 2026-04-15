International

Gaza: dix morts dont un enfant dans des frappes israéliennes, selon la Défense civile

Des Palestiniens se rassemblent autour de l’épave d’un véhicule de police détruit lors d’une frappe israélienne qui a fait plusieurs morts, à Gaza, le 14 avril 2026. AFP or licensors

Dix personnes dont un enfant ont été tuées dans des frappes israéliennes sur le nord de la bande de Gaza, a indiqué mardi à l’AFP la Défense civile du territoire palestinien, ravagé par deux ans de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.

Par Le360 (avec AFP)
Le 15/04/2026 à 08h04

«Quatre martyrs, dont un enfant, et plusieurs blessés ont été transportés à l’hôpital al-Chifa de la ville de Gaza après une frappe aérienne israélienne qui a visé un véhicule de police», a indiqué Mahmoud Bassal, porte-parole de l’organisation de premiers secours opérant sous l’autorité du Hamas.

L’enfant tué, Yahya Al-Mallahi, était âgé de trois ans, a-t-il précisé. L’hôpital a confirmé auprès de l’AFP avoir reçu les corps des victimes.

L’armée israélienne a déclaré mercredi dans un communiqué avoir frappé la veille des «terroristes du Hamas» qui se trouvaient dans un camion dans la bande de Gaza.

Des images de l’AFP à Gaza montrent des Palestiniens rassemblés autour du corps d’un homme, avant de le transporter sur un brancard pour ses funérailles, dans des rues bordées de décombres, au cœur d’une ville en ruines.

Plus tôt mardi matin, un autre Palestinien a été tué par des tirs israéliens dans la ville de Beit Lahia, à environ huit kilomètres au nord de Gaza-ville, d’après Mahmoud Bassal.

Dans un communiqué, l’armée israélienne a dit avoir «éliminé» un «terroriste armé» représentant une «menace», qui s’était approché de la «ligne jaune» délimitant la zone sous contrôle des troupes israéliennes dans le nord du territoire. Il n’était pas clair dans l’immédiat s’il s’agissait de la victime de Beit Lahia.

Mardi soir, la Défense civile a ensuite fait état de cinq morts supplémentaires lors d’une autre frappe près d’un carrefour du camp de réfugiés d’Al-Chati, dans la ville de Gaza.

L’hôpital Al-Chifa a confirmé que le premier bilan de cette frappe, de trois morts, s’était alourdi à cinq personnes tuées, tandis que l’armée n’a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l’AFP.

Israël et le Hamas s’accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025 après deux ans de guerre, déclenchée par l’attaque d’une ampleur sans précédent du mouvement palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Au moins 757 Palestiniens ont été tués depuis le 10 octobre, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l’autorité du Hamas, et dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU.

L’armée israélienne a recensé cinq soldats tués dans ses rangs depuis le début de la trêve.

Par Le360 (avec AFP)
Le 15/04/2026 à 08h04
#Gaza#Israël#Hamas

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