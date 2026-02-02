Les Palestiniens de Gaza dans l’attente de la réouverture du passage de Rafah

Des secouristes égyptiens attendent près des ambulances du côté égyptien du point de passage de Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza, dans le nord-est de l'Égypte, le 1er février 2026. AFP or licensors

La réouverture de cet accès stratégique à la frontière de Gaza et l’Égypte est prévue par le plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin définitivement à la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l’attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien.

Première étape d’un processus qui s’annonce pour l’instant très partiel: selon des images et des sources palestiniennes interrogées par l’AFP, des camions-citerne et ambulances ont traversé dimanche la frontière du côté égyptien, sans pénétrer dans Gaza.

Les autorités israéliennes, qui contrôlent le poste, ont annoncé que le passage des habitants dans les deux sens pourrait commencer lundi, une fois «les préparatifs achevés».

Elles n’ont cependant pas mentionné en l’état une éventuelle augmentation de l’aide vers le territoire palestinien, ravagé par deux ans de guerre entre Israël et le Hamas.

Même très limitée pour l’instant, cette réouverture du seul passage entre Gaza et le monde extérieur est attendue avec impatience notamment par les malades ou blessés qui espèrent recevoir des soins à l’étranger. Environ 200 malades, selon un responsable du ministère de la Santé de Gaza, attendaient dimanche de pouvoir passer en Égypte.

«Plus j’attends, plus mon état empire et je crains que les médecins ne doivent m’amputer des deux jambes», souligne Zakaria, un homme de 39 ans blessé en décembre 2024 dans un bombardement israélien, qui espère pouvoir partir rapidement. «Je suis alité, je n’ai pas de fauteuil roulant et j’attends toujours l’autorisation de voyager pour me faire soigner. J’ai préparé mes papiers et rangé mes affaires dans un petit sac pour être prêt à partir.»

https://t.co/rbXyryJamx Plus de 20 000 blessés et malades nécessitant d’urgence une évacuation et d’avertissement en cas de catastrophe humanitaire



🚨Ministère palestinien de la Santé (Gaza) affirme que 6 000 blessés ont besoin d’une évacuation médicale urgente, et prévient que… — Medz4Pal (@medzstrike) February 1, 2026

Une quarantaine de fonctionnaires de l’Autorité palestinienne attendaient aussi depuis l’Égypte le feu vert israélien, selon un responsable palestinien.

Le porte-parole à Gaza du mouvement islamiste palestinien Hamas, Hazem Qassem, a prévenu que «toute obstruction ou condition préalable imposée par Israël» constituerait «une violation de l’accord de cessez-le-feu».

«Porte d’espoir»

Israël avait prévenu que Rafah ne rouvrirait qu’une fois rendue la dépouille de Ran Gvili, le dernier otage retenu à Gaza, finalement récupérée le 26 janvier.

Ran Gvili is finally back in Israel thanks to the courageous IDF troops who recovered his remains from Gaza💙🤍 pic.twitter.com/Bec3PuqwxS — Israel War Room (@IsraelWarRoom) January 27, 2026

«Cette ouverture partielle entrouvre une petite porte d’espoir pour les malades et les étudiants», remarque Amine Al-Hilou, un homme de 53 ans qui vit sous une tente dans le camp d’Al-Chati, dans le nord du territoire, en réclamant l’ouverture «sans restrictions» du passage.

Les autorités israéliennes ont en effet conditionné tout passage à l’obtention d’«une autorisation sécuritaire préalable» pour sortir de Gaza et y entrer, en coordination avec l’Egypte et sous la supervision de la mission européenne à Rafah.

Les Palestiniens souhaitant retourner à Gaza seront autorisés à emporter un nombre limité de bagages, sans objets métalliques ni électroniques, et avec des quantités limitées de médicaments, selon l’ambassade palestinienne au Caire.

Le poste-frontière est situé dans un secteur encore occupé par l’armée israélienne en deçà de la Ligne jaune, qui marque son retrait d’environ la moitié de la bande de Gaza aux termes de la première phase du plan Trump.

Sa réouverture devrait aussi permettre l’entrée à Gaza, à une date qui n’est pas connue, des 15 membres du Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG), chargés de gérer le territoire pendant une période transitoire sous l’autorité du «Conseil de paix» présidé par Donald Trump.

Head of Palestinian National Committee for the Administration of #Gaza (NCAG) Calls for Adherence to Ceasefire, Civilian Protection#QNA #Palestine https://t.co/eN1snS0Jzq pic.twitter.com/FNXBBxd1Oc — Qatar News Agency (@QNAEnglish) February 1, 2026

Le représentant sur le terrain du «Conseil de paix», le diplomate bulgare Nickolay Mladenov, a appelé dimanche les deux camps «à la retenue», se disant «profondément inquiet» après des frappes israéliennes meurtrières et l’annonce par Israël de la présence de combattants palestiniens dans un tunnel à Rafah.