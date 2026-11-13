États-Unis: tous les avions cloués au sol à cause d’un «problème de communication»

Des passagers attendent à l’aéroport national Ronald-Reagan de Washington, le 13 novembre 2026.. AFP or licensors

La FAA a annoncé que l’ensemble des aéroports américains devaient bloquer les décollages d’appareils à la suite de «problèmes de communication» affectant plusieurs centres de contrôle aérien.

«Ce n’est pas un nouveau 11-Septembre», a ensuite déclaré le ministre de la Sécurité intérieure Markwayne Mullin à la presse à la Maison Blanche, refusant cependant d’écarter toute possibilité, dont celle d’une cyberattaque.

«Il n’y a aucune indication pour le moment que ce soit une attaque malveillante contre nous. C’est simplement une panne de télécommunications à l’heure actuelle», a-t-il affirmé.

La FAA, dont l’ordre de blocage a été relayé par le ministre des Transports Sean Duffy sur son compte X, a précisé que ses techniciens étaient à l’oeuvre pour déterminer l’origine du problème.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Un employé de la compagnie américaine Southwest à l’enregistrement des bagages à l’aéroport de Las Vegas (Nevada) a indiqué aux passagers qu’aucun vol n’allait décoller pendant 24 heures, selon un journaliste de l’AFP.

Cette suspension des vols intervient le jour même de la demande adressée par la Maison Blanche au Congrès d’une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars de financements pour moderniser le système de contrôle aérien aux États-Unis.

L’administration Trump avait déjà présenté en mai 2025 un plan de «modernisation complète» du système de contrôle aérien (ATC), dont certains équipements dataient des années 1960 ou utilisaient encore des disquettes.

Deux pannes de communications avaient affecté peu avant les vols à Newark, l’un des trois grands aéroports desservant New York, du fait d’une coupure des télécommunications au centre de contrôle gérant les vols en approche et situé à Philadelphie, à 160 km plus au sud.

Les problèmes du trafic aérien aux États-Unis ne sont pas nouveaux tant au niveau de l’infrastructure que du manque de main-d’œuvre, amplifié par la pandémie de Covid-19.