États-Unis: un tireur fait un mort et quatre blessés en plein Washington

Des membres des forces de l’ordre et des services d’urgence interviennent près du lieu d’une fusillade à Washington, D.C., le 12 novembre 2026. (Photo de Ken Cedeno/AFP). AFP or licensors

Les tirs ont eu lieu dans et près d’une salle de sport vers 8h00 heure locale, a indiqué la police de Washington au cours d’une conférence de presse à proximité des lieux.

Le suspect, qui s’était retranché dans son appartement dans un immeuble voisin, a été «déclaré mort sur place», a t-elle annoncé sur X en fin de matinée.

Fusillade à Washington: au moins un mort et quatre blessés par balle, détaille le chef de la police par intérim #BFM2 https://t.co/d0NxjeYpU3 — BFM (@BFMTV) November 12, 2026

Il s’y était barricadé et a succombé à «une blessure par balle qu’il s’est infligée à lui-même», a expliqué son chef Jeffery Carroll.

BREAKING: D.C. POLICE CHIEF PROVIDES NEW UPDATE ON LOGAN CIRCLE SHOOTING Jeffery Carroll, Interim Chief of Police for the Metropolitan Police Department (MPD), addresses the media with an update on the shooting in Washington, D.C.’s Logan Circle neighbourhood, as authorities continue investigating the incident. #NYI — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) November 13, 2026

Le responsable policier l’a identifié comme Matt Lambert, un homme de 55 ans, en conflit avec l’association des copropriétaires de sa résidence, a t-il précisé, de retour devant la presse dans l’après-midi.

L’homme tué dans la salle de sport, âgé de 46 ans, était «le gérant de l’immeuble», a ajouté le responsable policier.

«Nous savons qu’il existait un différend entre le suspect et la direction de l’association des copropriétaires de la résidence» et «nous pensons qu’il y a un lien avec cette affaire», a t-il développé.

«Tout le monde se cachait»

Les quatre blessés, deux femmes et deux hommes, ont été transportés à l’hôpital. L’un d’entre eux se trouve «dans un état critique», et les trois autres ont «des blessures qui ne menacent pas leur vie», selon les autorités locales.

Toutes ont été touchées par des tirs venant de la terrasse de l’appartement où le tireur s’était retranché, a encore précisé le chef de la police.

Les tirs, survenus en pleine heure de pointe dans la capitale américaine, ont exploité un policier déployé de grande ampleur, avec notamment un hélicoptère survolant la zone et des dizaines de véhicules et d’agents mobilisés dans le quartier de Logan Circle et près des stations de métro alentour.

La police a été alertée juste avant 8h00 de tirs dans une salle de sport située à un peu plus d’un kilomètre de la Maison Blanche.

Michael Carney s’exerçait sur un tapis de course quand les coups de feu ont retenti. Il a affirmé au média américain Washington Sun avoir vu une personne au sol dans la salle de sport, touchée à la tête.

«Tout le monde se cachait derrière des pots de fleurs et ce genre de choses», a t-il décrit.

La police a, elle, expliqué comment ses négociateurs sont entrés en contact avec le tireur, alors barricadé dans son appartement, jusqu’à entendre «un unique coup de feu» et à forcer l’entrée.

Fusil, carabine et pistolet

«Trois armes à feu ont été retrouvées» à son domicile, «un fusil, une carabine et un pistolet», a énuméré Jeffery Carroll.

Le responsable policier a également évoqué un départ de feu après que le quinquagénaire a «cassé une conduite de gaz à l’intérieur de sa cheminée».

La violence par arme à feu fait partie du quotidien aux États-Unis, qui comptent plus d’armes en circulation que d’habitants.

Ni les gouvernements successifs, ni le Congrès, n’ont réussi à endiguer les fusillades car de nombreux Américains restent très attachés au droit de porter des armes, garanti par la Constitution.

La Cour suprême américaine, majoritairement conservatrice, débattra en décembre des droits des États et des autorités locales à interdire, en raison de leur dangerosité, la détention de certains fusils semi-automatiques de type AR-15, parmi les armes les plus populaires dans le pays.