International

États-Unis: un tireur fait un mort et quatre blessés en plein Washington

Des membres des forces de l’ordre et des services d’urgence interviennent près du lieu d’une fusillade à Washington, D.C., le 12 novembre 2026. (Photo de Ken Cedeno/AFP). AFP or licensors

Un tireur a tué un homme et fait quatre blessés jeudi matin dans un quartier commerçant et résidentiel de la capitale américaine, Washington, situé non loin de la Maison Blanche, avant de retourner une arme contre lui.

Par Le360 (avec AFP)
Le 13/11/2026 à 08h31

Les tirs ont eu lieu dans et près d’une salle de sport vers 8h00 heure locale, a indiqué la police de Washington au cours d’une conférence de presse à proximité des lieux.

Le suspect, qui s’était retranché dans son appartement dans un immeuble voisin, a été «déclaré mort sur place», a t-elle annoncé sur X en fin de matinée.

Il s’y était barricadé et a succombé à «une blessure par balle qu’il s’est infligée à lui-même», a expliqué son chef Jeffery Carroll.

Le responsable policier l’a identifié comme Matt Lambert, un homme de 55 ans, en conflit avec l’association des copropriétaires de sa résidence, a t-il précisé, de retour devant la presse dans l’après-midi.

L’homme tué dans la salle de sport, âgé de 46 ans, était «le gérant de l’immeuble», a ajouté le responsable policier.

«Nous savons qu’il existait un différend entre le suspect et la direction de l’association des copropriétaires de la résidence» et «nous pensons qu’il y a un lien avec cette affaire», a t-il développé.

«Tout le monde se cachait»

Les quatre blessés, deux femmes et deux hommes, ont été transportés à l’hôpital. L’un d’entre eux se trouve «dans un état critique», et les trois autres ont «des blessures qui ne menacent pas leur vie», selon les autorités locales.

Toutes ont été touchées par des tirs venant de la terrasse de l’appartement où le tireur s’était retranché, a encore précisé le chef de la police.

Les tirs, survenus en pleine heure de pointe dans la capitale américaine, ont exploité un policier déployé de grande ampleur, avec notamment un hélicoptère survolant la zone et des dizaines de véhicules et d’agents mobilisés dans le quartier de Logan Circle et près des stations de métro alentour.

La police a été alertée juste avant 8h00 de tirs dans une salle de sport située à un peu plus d’un kilomètre de la Maison Blanche.

Michael Carney s’exerçait sur un tapis de course quand les coups de feu ont retenti. Il a affirmé au média américain Washington Sun avoir vu une personne au sol dans la salle de sport, touchée à la tête.

«Tout le monde se cachait derrière des pots de fleurs et ce genre de choses», a t-il décrit.

La police a, elle, expliqué comment ses négociateurs sont entrés en contact avec le tireur, alors barricadé dans son appartement, jusqu’à entendre «un unique coup de feu» et à forcer l’entrée.

Fusil, carabine et pistolet

«Trois armes à feu ont été retrouvées» à son domicile, «un fusil, une carabine et un pistolet», a énuméré Jeffery Carroll.

Le responsable policier a également évoqué un départ de feu après que le quinquagénaire a «cassé une conduite de gaz à l’intérieur de sa cheminée».

La violence par arme à feu fait partie du quotidien aux États-Unis, qui comptent plus d’armes en circulation que d’habitants.

Ni les gouvernements successifs, ni le Congrès, n’ont réussi à endiguer les fusillades car de nombreux Américains restent très attachés au droit de porter des armes, garanti par la Constitution.

La Cour suprême américaine, majoritairement conservatrice, débattra en décembre des droits des États et des autorités locales à interdire, en raison de leur dangerosité, la détention de certains fusils semi-automatiques de type AR-15, parmi les armes les plus populaires dans le pays.

Par Le360 (avec AFP)
Le 13/11/2026 à 08h31
#fusillade#États-Unis#Washington#fait divers#port d'arme

LEs contenus liés

International

En Pologne, une Marche de l’indépendance à hauts risques après la tuerie de Cracovie

International

France: un mort et des blessés dans une attaque terroriste à caractère raciste à Trappes et La Verrière

International

États-Unis: un tireur fait quatre morts, dont trois enfants, dans une école primaire de l’Oregon

International

L’attaque à l’épée dans un lycée en Suède fait un mort et trois blessés

International

Coups de feu près de la Maison Blanche, le tireur abattu

International

Mexique: une touriste tuée et plusieurs autres blessés par des tirs sur une pyramide

International

Tuerie en Turquie: le tireur avait rendu hommage à l’auteur d’une attaque misogyne aux États-Unis

International

États-Unis: un instructeur militaire tué dans une attaque qualifiée de «terrorisme» dans une université de Virginie

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Intempéries: suivez l’évolution de la situation
2
Algérie: après la pomme de terre et l’huile, la pénurie s’attaque aux molaires
3
Intempéries: après un mercredi perturbé, à quoi s’attendre jusqu’à samedi
4
OCP: 31 milliards de dirhams de soufre en neuf mois, le prix d’un manque de clairvoyance
5
Casablanca plongée dans le noir: ce que l’on sait
6
Odeurs nauséabondes à Casablanca: l’ANP face à ses responsabilités
7
Algérie: une semaine, quatre «agressions marocaines»
8
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
Revues de presse

Voir plus