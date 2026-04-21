Mexique: une touriste tuée et plusieurs autres blessés par des tirs sur une pyramide

Des experts médico-légaux et des membres de la Croix-Rouge transportent un corps sur la Pyramide de la Lune, dans la zone archéologique de Teotihuacan, après une fusillade survenue le 20 avril 2026 à Teotihuacan, dans l'État de Mexico. AFP or licensors

Au moins 13 touristes étrangers, dont un enfant colombien, ont également été blessés, selon un nouveau bilan.

L’assaillant a ouvert le feu vers midi sur ce site très fréquenté du centre du pays, à moins de deux mois de la Coupe du monde de football 2026, co-organisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada.

La Canadienne tuée était âgée d’une vingtaine d’années, selon les autorités de sécurité. L’auteur des tirs, Julio César Jasso Ramírez, était un Mexicain d’une trentaine d’année, selon cette même source. Tous deux présentaient des blessures par balles à la tête.

Parmi les 13 touristes étrangers blessés, six ont été touchés par des balles, dont un enfant de six ans.

En tout, trois Colombiens, une Canadienne, deux Brésiliens, six Américains, et un Russe ont été blessés.

Des images de l’AFPTV montrent des experts médico-légaux et des membres de la Croix-Rouge porter un corps enveloppé d’un drap blanc pour le descendre de la pyramide.

«Ce qui s’est passé aujourd’hui à Teotihuacan nous attriste profondément», a réagi sur X la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a dénoncé sur le même réseau social un «acte de violence armée horrible».

«On nous tire dessus»

L’attaque a eu lieu sur la pyramide de la Lune, la seule du site que les visiteurs peuvent gravir par de raides escaliers en pierre volcanique.

Selon les premières investigations, «il semblerait qu’il s’agisse d’une agression directe», a dit Cristobal Castañeda, le ministre de la Sécurité de l’Etat de Mexico, se refusant à donner davantage de détails.

Les autorités fédérales ont trouvé «une arme à feu, une arme blanche (couteau) et des munitions» sur le site, où la police et la Garde nationale sont mobilisées, selon un communiqué du cabinet fédéral de sécurité.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’assaillant, au visage dissimulé, tirer des coups de feu intermittents avec une arme de poing, depuis un palier à mi-hauteur de la pyramide de la Lune, haute de 45 mètres.

«On nous tire dessus, faites attention, envoyez la sécurité», dit une voix dans l’une des vidéos.

D’autres vidéos montrent des policiers et experts médico-légaux au sommet de la pyramide, dans un complexe à présent vide, bouclé par des rubans de délimitation de scène de crime.

Teotihuacan se trouve à environ 50 kilomètres de la capitale, d’où partent chaque jour des excursions pour les touristes nationaux et étrangers.

Avec ses pyramides du Soleil et de la Lune et sa Chaussée des morts, Teotihuacan est le plus important monument de la période classique préhispanique, à son apogée dans la vallée de Mexico entre le premier et le septième siècle.

Entre janvier et juillet 2025, les pyramides de Teotihuacan ont été le deuxième site archéologique la plus visité du pays, avec près d’un million de touristes, derrière celui de Chichen Itza, selon les chiffres officiels.

Le Mexique compte près de 200 sites archéologiques particulièrement prisés des touristes où des accidents ont été enregistrés, mais il s’agit du premier cas signalé d’agression armée depuis plusieurs décennies.

Le pays, co-organisateur de la Coupe du monde de football à partir de juin, s’apprête à accueillir plus de 5,5 millions de visiteurs durant la compétition. Une hausse de la fréquentation des sites touristiques mexicains est attendue à cette occasion.