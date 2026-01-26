Mexique: au moins 11 morts dans une attaque armée sur un terrain de football à Guanajuato

Un agent de la garde nationale mexicaine sur le site d'une attaque mortelle dans un stade de football à Salamanca, au Mexique, le 25 janvier 2026. AFP or licensors

Alors que le compte à rebours est lancé avant le Mondial 2026 et que le Mexique se prépare à accueillir supporters et délégations du monde entier, un terrain de football, symbole de fête populaire, s’est transformé dimanche en scène de carnage dans l’État de Guanajuato (centre).

Selon les autorités locales, une attaque armée a coûté la vie à au moins 11 personnes et fait 12 blessés dans la ville de Salamanca. Les forces de sécurité ont immédiatement lancé une opération pour retrouver les auteurs de l’attaque.

Dans un communiqué, les autorités ont confirmé que «11 personnes ont été tuées, dont 10 sur les lieux de l’attaque, tandis qu’une autre est décédée à l’hôpital des suites de ses blessures». Douze autres victimes, atteintes par balles, sont actuellement hospitalisées.

L’attaque s’est produite sur un terrain de football, sans que les circonstances exactes ou les motivations des assaillants n’aient été précisées à ce stade. Des responsables du bureau de la maire de Salamanca ont indiqué qu’une vaste opération de recherche avait été lancée pour identifier et interpeller les suspects.

Ce nouvel épisode sanglant intervient dans un climat sécuritaire déjà fragile. La veille au soir, quatre sacs contenant des restes humains ont également été découverts dans la même ville, accentuant l’inquiétude de la population locale.

Si Guanajuato est un centre industriel majeur et une destination touristique reconnue, il demeure l’un des plus violents du pays, régulièrement endeuillé par les guerres entre organisations criminelles.