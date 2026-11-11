En Pologne, une Marche de l’indépendance à hauts risques après la tuerie de Cracovie

Des policiers en tenue antiémeute se tiennent derrière la grille du siège du Tribunal constitutionnel polonais — ornée de chapelets catholiques et de cartes — à Varsovie, le 8 novembre 2026. Des manifestants conservateurs, présents sur les lieux depuis des semaines, ainsi que des membres de l'opposition polonaise de droite et d'extrême droite, ont qualifié les agissements du gouvernement de « coup d'État », tandis que la coalition au pouvoir, pro-européenne, a soutenu qu'il s'agissait de mesures nécessaires à la préservation de l'État de droit. (Photo de Mladen ANTONOV/AFP). AFP or licensors

Organisée à l’occasion de la fête nationale du 11 novembre, qui commémore le recouvrement de l’indépendance du pays en 1918, la manifestation, parmi les plus importantes en Europe, attire des nationalistes, conservateurs et militants de l’extrême droite venus de toute la Pologne.

Si l’événement se déroule généralement sans incidents majeurs, il a déjà été marqué par le passé par des affrontements avec la police ou des contre-manifestants.

Cette année, les organisateurs s’attendent à un record d’affluence.

«Nous estimons qu’il y aura plus d’un demi-million de Polonais. Et bien sûr aussi des invités venus de l’étranger», a déclaré à l’AFP leur porte-parole, Rafal Buca.

"Nawet pół miliona osób,a być może więcej, może wziąć udział w tegorocznym Marszu Niepodległości w Warszawie" - oszacował Rafał Buca, rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Przed Marszem o godzinie 11 w kościele pw. Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim zostanie odprawiona Msza Święta. https://t.co/bCNcvgFi50 — Józef Nowacki (@21lupus) November 10, 2026

Le président nationaliste Karol Nawrocki a lui aussi annoncé sa présence.

Les défis sécuritaires sont particulièrement élevés.

Samedi, un Polonais de 24 ans a tué au total neuf personnes et blessé quinze autres, premier massacre de ce genre dans un pays considéré jusqu’à présent comme sûr.

Après avoir tué à son domicile ses parents et sa sœur, Michal Oksinski s’est ensuite rendu à Cracovie où, en tenue militaire, masqué et casqué, armé d’un fusil semi-automatique, il a ouvert le feu depuis son véhicule sur des passants, tuant six personnes. Blessé par des balles policières, il est mort lundi à l’hôpital.

Le massacre a profondément choqué le pays.

Mardi, le ministre de la Justice Waldemar Zurek a indiqué que le meurtrier s’intéressait au néonazi Anders Behring Breivik qui avait tué 77 personnes en Norvège en 2011, estimant que plusieurs éléments de l’enquête renforçaient l’hypothèse d’une radicalisation d’extrême droite.

La marche intervient également alors qu’une bataille institutionnelle ne cesse d’opposer le gouvernement centriste du Premier ministre Donald Tusk à la droite nationaliste sur le Tribunal constitutionnel.

La légitimité de cette institution est contestée depuis des années en raison de nominations controversées effectuées sous les gouvernements nationalistes précédents.

La droite accuse l’exécutif de remettre en cause l’ordre constitutionnel, tandis que la coalition gouvernementale affirme vouloir corriger les réformes et les nominations «politiques» des nationalistes qu’elle juge contraire aux normes démocratiques.

Alors que depuis plusieurs semaines des manifestants nationalistes campent devant le tribunal pour «le défendre», la crise s’est brusquement accélérée fin octobre.

La police antiémeutes a investi le site du tribunal pour en bloquer l’accès, et un magistrat nouvellement désigné par la majorité a annoncé assurer l’intérim, suspendant le président en exercice, proche de la droite et du chef de l’État, le nationaliste Karol Nawrocki.

Sécurité renforcée

Si, après la fusillade de Cracovie, le parti Droit et Justice (PiS, nationaliste), aux affaires entre 2015 et 2023, a annulé les manifestations prévues lundi et mardi, jours de deuil national, le conflit pourrait reprendre dès mercredi.

Les autorités redoutent que les tensions politiques ne se répercutent sur la rue et qu’un parti des manifestants ne décide de se rendre devant le Tribunal constitutionnel.

Dimanche, le Premier ministre Tusk a appelé les participants à la marche à s’abstenir de «tout acte d’agression» et a exhorté leurs opposants à renoncer aux contre-manifestations.

Le porte-parole du rassemblement a assuré à l’AFP mardi que le Tribunal constitutionnel ne figurait pas «sur le trajet de la marche» et qu’un important service d’ordre allait veiller à son déroulement dans le calme.

Le port d’armes a été interdit ce jour-là et la mairie a annoncé un renforcement des mesures de sécurité avec la pose de blocs de béton sur certaines artères.

La police polonaise a, quant à elle, assurée être prête à assurer la sécurité de l’événement et indiquée avoir interpellé au cours des derniers jours huit personnes pour avoir publié sur internet «des informations visant à créer un climat de menace et à diminuer le sentiment de sécurité, tant parmi les personnes prévoyant de participer aux événements que parmi les habitants de la capitale».

🚨 Bezpieczeństwo uczestników wydarzeń 11 listopada jest priorytetem warszawskiej Policji. Komenda Stołeczna Policji z najwyższą powagą podchodzi do kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkich wydarzeń organizowanych w Warszawie w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Miejsce wskazane w publikacjach zostało z wyprzedzeniem sprawdzone przez funkcjonariuszy, a znajdujące się tam materiały i przedmioty usunięto jeszcze przed opublikowaniem w mediach społecznościowych wpisów sugerujących istnienie potencjalnego zagrożenia. Działania Policji prowadzone są z odpowiednim wyprzedzeniem i w oparciu o rozpoznanie potencjalnych zagrożeń. Nie pozostawiamy takich sygnałów bez reakcji. W tym przypadku treści opublikowane na platformie X nie odpowiadają jednak stanowi faktycznemu i mogą wprowadzać odbiorców w błąd. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 10, 2026