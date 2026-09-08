La Russie reprend ses frappes sur Kiev après trois jours de trêve

Des pompiers s'activent pour éteindre un incendie à la suite de frappes de missiles russes sur Kiev, tôt le 8 septembre 2026. AFP or licensors

De fortes explosions ont été entendues tôt mardi dans la capitale ukrainienne par des journalistes de l’AFP, qui ont vu des panaches de fumée ainsi que les lueurs d’un incendie.

L’alerte aérienne aux missiles, déclenchée dans la nuit avec ordre à la population de gagner les abris, a été levée au petit matin. L’armée de la Pologne voisine avait également mis ses forces aériennes en alerte.

Selon un bilan provisoire de l’administration militaire locale, au moins deux personnes ont été tuées et sept blessées. Des bâtiments ont été touchés dans plusieurs districts de la ville et de sa banlieue, selon les autorités.

Cette attaque russe est la première visant Kiev depuis trois nuits, après l’expiration d’une trève réciproque annoncée par Moscou et Kiev le temps d’une visite des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner dans ces deux villes.

Lundi, M. Witkoff a estimé que sa tournée a permis des «progrès substantiels» en vue de l’organisation de pourparlers tripartites pour mettre fin au conflit déclenché par l’invasion russe en février 2022.

At President Trump’s direction, United States negotiators visited both Moscow and Kyiv in order to facilitate additional dialogue to end the Russia-Ukraine War. Ahead of the trip, the Russians and Ukrainians agreed to a three-day no-shoot policy to enable these discussions to… pic.twitter.com/7oj7C2Qp2p — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) September 7, 2026

«Le président Trump travaille dur pour arrêter la tuerie et oeuvrer à une paix durable», a-t-il assuré sur X.

«Désescalade»

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, cité par le média américain Axios, son homologue russe Vladimir Poutine a signalé aux émissaires être disposé à entamer des négociations en vue d’une «désescalade» cet hiver.

Celle-ci pourrait se traduire par une suspension par les deux camps des frappes sur des secteurs stratégiques. «Il y a des idées autour de l’énergie, des céréales, de l’électricité et autour du pétrole et du gaz», a indiqué M. Zelensky à Axios.

M. Poutine «a besoin de Trump» et ne veut pas le «contrarier», a fortiori avant les élections américaines de mi-mandat début novembre, a estimé le président ukrainien dans cette interview.

Zelensky tells Axios the Trump administration is exploring steps to de-escalate the Russia-Ukraine war over the winter while trying to restart peace negotiations https://t.co/m6mcVDOOA7 — Axios (@axios) September 7, 2026

Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré le dirigeant russe à Moscou samedi, puis se sont rendus pour la toute première fois dimanche à Kiev, où ils se sont entretenus avec M. Zelensky.

Des représentants européens — français, britanniques et allemands — ont également participé à ces négociations dimanche à Kiev.

Un haut responsable de la présidence ukrainienne avait dit à l’AFP que les émissaires de Donald Trump avaient présenté de nouvelles propositions «plus efficaces» pour mettre fin à la guerre, sans autre précision dans un premier temps.

Lundi, le Kremlin avait annoncé «ne pas exclure» une reprise des pourparlers tripartites. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, avait toutefois affirmé qu’il était «encore trop tôt pour parler du lieu et des dates précis».

Lors des négociations précédentes, Moscou et Kiev étaient globalement restés sur leurs positions, les discussions achoppant notamment sur la question des territoires de l’est de l’Ukraine dont la Russie revendique l’annexion.

Le président ukrainien a affirmé sur Facebook se préparer activement en vue de nouvelles négociations. «Les propositions de l’Ukraine sont constructives et le seront toujours», a-t-il assuré.

À l’occasion de la tournée de MM. Witkoff et Kushner, Vladimir Poutine avait décrété une cessation des frappes sur Kiev pour trois jours, de samedi jusqu’à lundi inclus. Volodymyr Zelensky avait lui aussi annoncé un arrêt des attaques visant Moscou pendant la même période.