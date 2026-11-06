Aux États-Unis, élection historique pour les minorités à des postes de premier plan

Le nouveau sénateur Abdul El-Sayed et son épouse, la Dre Sarah Jukaku, lors d’une soirée électorale à Détroit, dans le Michigan, le 4 novembre 2026.. AFP or licensors

Une gouverneure noire

Keisha Lance Bottoms a été élue gouverneure de Géorgie, devenant la première femme noire à occuper ce poste à l’échelle des États-Unis. Sur son site internet de campagne, elle se présente comme descendante d’une famille d’esclaves d’une plantation de Géorgie, État au cœur du Sud profond marqué par l’esclavage, la ségrégation puis la lutte pour les droits civiques. Elle avait dirigé la mairie d’Atlanta, la plus grande ville de l’État, entre 2018 et 2022.

Keisha Lance Bottoms' historic gubernatorial victory in Georgia resonated throughout the city of Atlanta, from historically Black colleges, to local communities and her high school alma mater https://t.co/CJVyAUIGiv pic.twitter.com/GmcuwL6Sh9 — Reuters (@Reuters) November 5, 2026

Une gouverneure et une sénatrice amérindiennes

Deb Haaland, membre de la tribu Laguna Pueblo, est devenue de son côté la première femme amérindienne à se hisser à la fonction de gouverneure, dans le Nouveau-Mexique (sud-ouest). Elle avait déjà marqué l’histoire comme première Amérindienne à obtenir un portefeuille ministériel lorsqu’elle était devenue ministre chargée des terres fédérales sous l’ex-président Joe Biden. Au nord du pays, dans le Minnesota, Peggy Flanagan a également franchi un cap symbolique en étant la première Amérindienne à faire son entrée au Sénat. Elle était jusque-là vice-gouverneure de l’État.

I carry the lessons, strength, and resilience of the fierce Pueblo women who raised me.



It is the honor of my lifetime to serve New Mexico as your 33rd Governor — and to make history as the first Native American woman elected Governor in our nation’s history.



I will always… pic.twitter.com/OOnr9qGq2r — Deb Haaland (@DebHaalandNM) November 4, 2026

Un sénateur musulman

Abdul El-Sayed, issu de l’aile gauche du parti démocrate, a remporté l’élection sénatoriale dans le Michigan (nord). Ce médecin, fils d’immigrés égyptiens, deviendra ainsi le premier sénateur musulman des États-Unis. Pendant la campagne, Donald Trump et ses partisans ont multiplié les attaques contre lui, l’accusant notamment, ainsi que sa famille, d’entretenir des liens avec les Frères musulmans et l’organisation jihadiste Al-Qaïda. L’appelant «Mohammed», le président américain l’a désigné comme «un sympathisant terroriste».

«À tous les enfants qui ont regardé cela le mois dernier, et à tous les parents qui ont eu du mal à expliquer pourquoi le président s’est ouvertement moqué de quelqu’un à cause de son nom ou de la façon dont il prie, dites-leur demain que les méchants ont perdu», a lancé le quadragénaire, lors de son discours de victoire. Critique virulent du soutien américain à Israël, Abdul El-Sayed a également suscité l’hostilité d’une partie de la communauté juive, dans un État qui compte par ailleurs l’une des plus importantes populations arabo-américaines du pays.

Un sénateur ouvertement homosexuel

Chris Pappas, élu dans le New Hampshire (nord-est), devient le premier sénateur ouvertement gay. Âgé de 46 ans, issu d’une famille gréco-américaine connue dans l’État pour exploiter une chaîne de restaurants, Chris Pappas siégeait à la Chambre des représentants depuis janvier 2019. Comme député, il s’était notamment illustré par son soutien à l’Equality Act, le grand projet de loi démocrate visant à inscrire dans le droit fédéral des protections contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Après sa victoire, il est apparu sur scène avec celui qu’il a décrit comme son «fantastique mari».

Un président de la Chambre des représentants noir ?

L’actuel chef des députés démocrates, Hakeem Jeffries, est pressenti pour prendre le perchoir après la large victoire de son camp. Il deviendrait ainsi le premier Afro-Américain à présider la Chambre des représentants.

House Democrats are on track to win at least 255 seats.



Thank you for your attention to this matter. pic.twitter.com/hBWKSzYffm — Hakeem Jeffries (@hakeemjeffries) November 5, 2026

Des premières à l’échelle des États

La Floride (sud-est) a élu pour la première fois de son histoire un gouverneur noir, le républicain Byron Donalds. À l’autre bout du pays, la Californie a porté au poste de gouverneur le démocrate Xavier Becerra, premier Hispanique à remporter le plus peuplé des États américains. Ces résultats électoraux reflètent «un rejet massif de la haine et de la division», a estimé auprès de l’AFP Bill Shiebler, directeur de la stratégie pour l’association citoyenne State Voices. «Ces nouveaux dirigeants ne surgissent pas du jour au lendemain», a-t-il souligné. «Ils sont issus de communautés qui s’organisent entre deux élections.»