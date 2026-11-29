Le ministre français de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Roland Lescure (à gauche), et le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau (à droite), saluent le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, lors du G7 finances, à Évian, en mai 2026. (Photo Julien de Rosa). AFP or licensors

Les mauvaises nouvelles continuent : la France est entrée en récession depuis le deuxième trimestre, et les résultats du pays ont été moins bons que prévu au troisième, selon les chiffres publiés vendredi par l’Insee, fragilisant les prévisions de croissance du gouvernement sur l’ensemble de l’année.

Le produit intérieur brut (PIB) français, qui mesure l’activité économique à travers les richesses créées, a reculé de 0,2% au troisième trimestre après avoir stagné au deuxième trimestre et reculé de 0,2% au premier, a annoncé dans ses résultats détaillés l’Insee.

L’Institut national de la statistique a revu ainsi en baisse sa première estimation pour le troisième trimestre, qui avait mesuré un recul de 0,1%.

Derrière ces chiffres arrondis, les détails actualisés donnés par l’Insee montrent que le pays est entré depuis le deuxième trimestre en légère récession dite «technique», caractérisée par deux trimestres consécutifs de baisse du PIB.

Le produit intérieur brut a en effet reculé au premier et, légèrement, au deuxième trimestres, à 664,4 milliards puis 664,2 milliards d’euros, après 665,7 au quatrième trimestre 2025. Au troisième trimestre, il a à nouveau baissé, à 662,6 milliards d’euros.

Fin octobre, l’Insee donnait encore des chiffres totalement stables aux premier et deuxième trimestres.

La France entre en récession, le PIB continue de reculer

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«On a désormais un très léger recul du PIB au cours du deuxième trimestre», a indiqué Marie Leclair, cheffe du département des Comptes nationaux de l’Insee, lors d’un point presse.

Cela «ne change quand même pas vraiment le tableau général que nous dressons de l’économie», mais «techniquement, on peut dire qu’on est en récession». «L’économie française s’enfonce dans la morosité», a commenté dans une note l’économiste d’ING Charlotte de Montpellier.

Au total, «l’acquis de croissance» à la fin du troisième trimestre-, c’est-à-dire ce que serait la croissance sur l’année si le PIB restait stable au quatrième trimestre, est de 0,1 %, indique l’Insee.

« Une économie à l’arrêt » : c’est quoi la récession « technique », dans laquelle est rentrée la France ?

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Cela rend improbable d’atteindre la croissance de 0,5% toujours pronostiquée par le gouvernement pour cette année, et même le 0,4 % anticipé par l’Insee, tandis que la Banque de France attend désormais «autour de 0,3%».

«Il faudrait 1,4 % de croissance au cours du dernier trimestre pour avoir une croissance de 0,5%» sur l’année, a souligné Marie Leclair.

«Ces chiffres confirment une période difficile», additionnant «choc énergétique, canicules et sécheresse, cycle électoral», a réagi le ministre français de l’Économie Roland Lescure.

The French economy tipped into a recession in the third quarter as summer heat waves slowed Airbus’s factories, complicating the government’s plans to narrow its yawning budget deficit https://t.co/RjG9v8C1uH — The Wall Street Journal (@WSJ) November 27, 2026

Mais «le retour à la normale de la production énergétique, le rattrapage dans l’aéronautique, et un rebond agricole en 2027 nous permettent d’envisager un redressement dans les prochains trimestres», a-t-il mis en avant.

Ces chiffres «sont mauvais», a également reconnu devant le Sénat le ministre des Comptes publics David Amiel. Ils montrent que «les hypothèses macroéconomiques du mois de septembre ne sont plus à jour», a-t-il poursuivi, rappelant que le gouvernement, qui prévoit toujours 1 % de croissance l’an prochain, a «engagé un travail de réexamen» de son scénario.

Les économistes d’ING tablent, eux, sur une croissance nulle au quatrième trimestre et de 0,1 % en 2026, et sur des «perspectives très moroses» l’an prochain (+0,4%). Ceux d’Allianz Trade n’attendent plus que 0,2 % cette année et 0,4% l’an prochain.

France has been plunged into recession amid spiralling borrowing costs and political paralysis.



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Dans le détail, sur le troisième trimestre, les exportations se contractent fortement (-1,6% après +2,9% au deuxième), pénalisées notamment par l’aéronautique et la baisse des exportations agricoles.

La consommation des ménages accélère légèrement (+0,3% après +0,2%), mais les investissements reculent de nouveau (-0,9% après -0,5%), avec une poursuite de la baisse dans la construction et un repli dans les produits manufacturés.

«Une touche positive» cependant dans ce climat morose, observe l’économiste Sylvain Bersinger, du cabinet Bersingéco : l’inflation a ralenti à 2,9 % sur un an en novembre, après 3,4 % en octobre, du fait d’un répit du côté des prix des produits pétroliers, selon les chiffres provisoires de l’Insee.

«Comme les anticipations d’inflation n’ont pas augmenté sensiblement, on peut espérer que cette dernière continue rapidement son reflux si le prix du pétrole demeure orienté à la baisse», ajoute-t-il.