La fixation à 15 ans de l’âge minimum d’accès aux réseaux sociaux a figuré parmi les principaux sujets abordés par Sarah El Haïry, haute-commissaire à l’enfance en France, lors de ses entretiens avec des membres du gouvernement marocain, à l’occasion de sa visite de travail dans le Royaume.

Dans un entretien avec Le360, la haute responsable française a indiqué avoir notamment évoqué cette question avec Najwa Koukous, ministre de la Famille, du Développement social et de l’Égalité.

«Nous avons parlé de la pertinence de cette limitation pour protéger nos enfants, car aujourd’hui, il n’y a pas un pays au monde qui ne s’interroge sur la manière de les protéger. C’est pourquoi, plus que jamais, Français et Marocains partagent, je crois, cette même volonté de protéger les enfants et les adolescents sur les réseaux sociaux», a-t-elle déclaré.

Cette mesure suscite également l’intérêt du Maroc, selon Sarah El Haïry. En France, une loi visant à protéger les mineurs des risques liés aux réseaux sociaux a été promulguée le 24 août 2026. Toutefois, la disposition prévoyant d’interdire l’accès à ces plateformes aux moins de 15 ans a été censurée par le Conseil constitutionnel, le 14 août dernier. L’instauration d’une majorité numérique à 15 ans demeure donc un objectif des autorités françaises, et non une interdiction effective.

La haute-commissaire, qui avait déjà rencontré Najwa Koukous aux Philippines, a rappelé que la question de la majorité numérique figurait également dans le programme gouvernemental présenté par Fatima Ezzahra El Mansouri. Elle a souligné que la France menait des expérimentations dans ce domaine et travaillait également avec d’autres pays européens et africains, compte tenu de la dimension mondiale des plateformes numériques.

Au-delà de la protection des mineurs sur les réseaux sociaux, Sarah El Haïry a insisté sur la nécessité d’adapter les programmes scolaires aux évolutions technologiques. L’école de demain devra, selon elle, initier les enfants dès leur plus jeune âge à l’Intelligence artificielle, afin de leur permettre d’en comprendre le fonctionnement et les usages. Plus largement, il s’agit d’intégrer l’éducation au numérique tout au long du parcours scolaire.

Évoquant enfin les perspectives de coopération franco-marocaine dans le domaine de l’enfance, Sarah El Haïry est revenue sur ses échanges avec Najwa Koukous et Ahmed Rahhou, ministre du Numérique et de l’Intelligence artificielle. Elle a également fait état de travaux menés avec le haut-commissaire au Plan, Chakib Benmoussa.