Bruxelles: un Marocain décède après avoir tenté de protéger une femme agressée dans un tram

Driss Atounane est mort en héros en défendant une femme à Bruxelles.

Une vive émotion secoue la Belgique après la mort de Driss Atounane, 54 ans, gérant d’un supermarché situé place Liedts, au cœur de la commune de Schaerbeek, à Bruxelles.

Les faits se sont produits le jeudi 23 juillet, vers 15h20, à bord du tram 55, à hauteur d’Evere. Selon les premiers éléments, une femme aurait été prise à partie par un individu proférant des insultes à caractère raciste et islamophobe. Driss Atounane serait alors intervenu pour lui porter secours.

L’agresseur se serait ensuite retourné contre le quinquagénaire, le frappant violemment à l’arrière de la tête avec un objet lourd, vraisemblablement métallique, dissimulé dans un sac.

Après la chute de la victime, l’homme aurait continué à la rouer de coups de pied, selon plusieurs témoins, avant d’être maîtrisé par des passants intervenus pour mettre fin à l’agression.

Lire aussi : Un étudiant marocain de 21 ans décoré pour son héroïsme par la police, en Espagne

«L’agression a été d’une violence inouïe», a expliqué un proche de la victime auprès de Sudinfo.

Pris en charge alors qu’il était encore conscient par les services de secours à l’arrêt de tram Tilleul, Driss Atounane a été transporté au CHU Brugmann, à Bruxelles. Son état s’est toutefois rapidement aggravé. Tombé dans le coma, il a succombé à ses blessures le dimanche matin.

Interpellé par la police quelques minutes après les faits, le suspect serait connu des services de police et de la justice et souffrirait de schizophrénie, selon la presse belge. Un expert psychiatrique a, par ailleurs, été désigné par la justice afin d’évaluer son état mental.

Pour les proches de Driss Atounane, l’heure est désormais au recueillement. Soukeina, la fille de la femme que le quinquagénaire a tenté de protéger au péril de sa vie, lui a rendu un hommage poignant.

«Driss a sauvé la vie de ma mère. Il a été un ange sur sa route», a-t-elle confié à la presse locale.

Décrit par ses proches, ses voisins et ses collègues comme un homme intègre, travailleur et apprécié dans le quartier où il exerçait son activité, Driss Atounane laisse derrière lui une famille endeuillée et une communauté profondément bouleversée par la disparition de celui que beaucoup considèrent comme un héros.