En banlieue parisienne, un gardien d’immeuble marocain sauve la vie d’une octogénaire

Alors que la France est en proie à la canicule, les personnes âgées sont les principales victimes de cette vague de chaleur hors normes. Raison pour laquelle Moulay Bahsine prend soin d’appeler et de frapper aux portes des résidents les plus âgés de l’immeuble où il travaille depuis trente-cinq ans, afin de s’assurer qu’ils se portent bien.

Pour se faire, il a lui-même établi un listing et dispose «d’au moins deux numéros de téléphone», indique-t-il au journal Le Parisien. Et de préciser que «la résidence compte 525 logements et que la population senior (plus de 65 ans) représente entre 35 % et 60 % des locataires».

Parmi ces résidents vulnérables, Andrée, 88 ans. Et ce jeudi matin, à 10 heures, celle-ci ne répond pas aux appels de Moulay Bahsine. Il se rend alors à son appartement après avoir récupéré un double des clés chez un voisin mais la locatrice a mis le loquet de sécurité. Armé d’un tournevis, il fait sauter le loquet et entame l’inspection de l’appartement, jusqu’à retrouver la vieille dame, inerte dans le salon.

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«Elle était face contre terre, le corps coincé entre deux canapés», se souvient-il. Après avoir constaté qu’elle respirait encore, mais que son front était très chaud, il comprend qu’il s’agit probablement d’un coup de chaud et commence les gestes de premiers secours. «Je lui ai mis des serviettes froides sur le corps pour faire baisser la température et je l’éventais avec un morceau de carton» explique celui qui travaillait auparavant comme animateur de villages vacances à Agadir, et qui en attendant l’arrivée des secours va hydrater l’octogénaire à l’aide d’une pipette.

Des gestes de premier secours qui vont sauver la vie d’Andrée, prise en charge par la suite par les pompiers. Depuis ce sauvetage miraculeux, Moulay Bahsine est considéré comme un héros, «l’ange gardien» de la rue de Normandie. «Il lui a sauvé la vie. Monsieur Bahsine est un homme de cœur, a réagi le directeur général adjoint de l’Office public de l’habitat (OPH) Rives de Seine Habitat, directeur de l’agence de Courbevoie (Hauts-de-Seine). Nous n’avons pas trop été surpris, il est très impliqué, très humain. Sa résidence est la plus grosse de Courbevoie. Nos gardiens sont nos yeux mais aussi des intermédiaires avec les familles qui habitent au loin».

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Et pour cause, l’homme prend son métier très à cœur et de l’avis des riverains, n’a pas son pareil pour tisser des liens avec les résidents dont il connaît les noms mais aussi les petites habitudes. Au point que chaque matin, Moulay Bahsine inspecte les façades de l’immeuble pour détecter un détail suspect, tel qu’«un volet toujours fermé. Un habitué qui n’est pas à sa fenêtre», prend-il pour exemple. Des détails qui n’en sont pas aux yeux de l’homme qui n’hésite pas alors à frapper aux portes des résidents et à voler à leur secours.