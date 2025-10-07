Un étudiant marocain de 21 ans décoré pour son héroïsme par la police, en Espagne

Etudiant en informatique à Elche depuis dix mois, Marouane Abatouy est devenu un héros en Espagne. Le 28 septembre, jour de la célébration de la Saint-Raphaël, saint patron de la police locale, celui-ci s’est vu remettre une médaille pour sa bravoure par les forces de l’ordre de la ville d’Elche, capitale de la région du Bajo Vinalopó, dans la province d’Alicante.

Les faits remontent au 22 juillet. Marouane se trouve sur le pont Bimillenari, le plus haut de la ville, lorsqu’il fait la rencontre d’un homme, de nationalité péruvienne, visiblement bouleversé. Celui-ci lui confesse son intention de se suicider, ne se remettant pas de la mort de sa famille pendant la pandémie du Covid-19.

Touché par sa situation et son désarroi, l’étudiant marocain tente par tous les moyens de le calmer et décide de l’emmener à la mosquée la plus proche pour demander de l’aide. Mais faute de soutien immédiat, relate le site Rue20, l’homme est alors retourné sur le pont pour se jeter dans le vide.

Marouane n’a pas hésité une seconde et est parvenu à le rattraper avant que celui-ci ne commette l’irréparable.

«Je l’ai serré fort dans mes bras et je l’ai éloigné de la rambarde», explique Marouane. L’homme, sous le choc, lui a demandé : «Que fais-tu? Pourquoi te soucies-tu de ma vie?», rapporte El País.

Après l’avoir sauvé, Marouane a pu appeler les secours depuis le téléphone de l’homme, son propre téléphone étant déchargé. La police locale, la police nationale ainsi qu’une ambulance ont alors été dépêchés sur les lieux afin de transporter l’homme à l’hôpital pour une prise en charge psychologique.

Marouane, ému au souvenir de l’événement, a déclaré à la presse: «Nous sommes humains, nous n’avons pas un cœur de pierre. Nous devons aider ceux qui sont en détresse». Et de poursuivre en mettant en lumière l’un des principes de la religion musulmane: «Sauver une personne, c’est comme sauver toute l’humanité».

Deux jours après son hospitalisation, relate Marouane, l’homme l’a contacté afin de le remercier. «Tu es un grand homme. Je suis désolé d’avoir agi ainsi. Merci pour tout».

Et de remercier à son tour la police locale, notamment «pour son humanité».