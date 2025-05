Algérien ou marocain? Nabil, le héros qui a sauvé une femme d’un kidnapping à Paris met un terme aux spéculations sur ses origines

La vidéo de la tentative de kidnapping en plein jour, le 13 mai à 8h20 du matin, dans le XIème arrondissement de Paris, d’une femme par une bande d’hommes masqués, a fait le tour de la Toile et des médias.

Alors qu’elle était accompagnée de sa fille de deux ans et de son fils, la fille du patron d’une entreprise de cryptomonnaie a été trainée par terre, sur le trottoir, par des hommes qui tentaient de l’arracher à l’étreinte de son mari pour la faire grimper de force à l’arrière d’une camionnette.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | La fille d’un dirigeant d’une société de cryptomonnaie, accompagnée de son enfant de 2 ans, a échappé de peu à une tentative D’ENLÈVEMENT ce matin en plein Paris. (Le Parisien) pic.twitter.com/RyJJl0wJW5 — Cerfia (@CerfiaFR) May 13, 2025

Le mari, agrippé à sa femme, a été roué de coups par les trois hommes armés et cagoulés, tandis que leur petite fille a pu être éloignée de la scène par le serveur d’un café à proximité et que leur fils a été aspergé de gaz lacrymogène. C’est alors que Nabil est intervenu. «J’ai entendu des hurlements dans la rue. Je me suis donc penché à la fenêtre et j’ai aperçu une personne masquée. J’ai tout de suite pensé à une agression, pour un sac ou pour un téléphone, ce qui peut arriver. J’ai alors descendu les escaliers et j’ai saisi l’extincteur dans les parties communes au tout dernier moment. Mais je ne m’attendais absolument pas à la scène que j’allais voir. Ensuite, je n’ai pas hésité, parce qu’on est des voisins. On se connaît tous. On est soudés. Je suis arrivé comme une torpille avec l’extincteur, mais le héros de l’histoire, c’est le père de famille qui a sauvé sa femme», raconte-t-il à TF1.

«J’ai clairement entendu qu‘ils voulaient prendre sa femme. Puis quand j’ai vu le camion, j’ai compris que c’était réel, que ça pouvait vraiment exister. C’est pour ça que j’ai pris l’extincteur. J’ai fait de mon mieux pour essayer d’aider le père de famille qui s’est battu comme un tigre. Il a résisté à plusieurs personnes armées, sans jamais lâcher sa femme», poursuit celui à qui la presse a attribué le surnom du «héros à l’extincteur» sur LCI.

Grâce à son intervention héroïque, les malfrats ont pris la fuite. Devenu une véritable star dans son quartier et dans les médias, Nabil est aussi l’objet d’une véritable bataille sur les réseaux sociaux. En cause, ses origines. «Il est algérien», clament les internautes algériens, tandis que les Marocains arguent ses origines marocaines.

Une question à laquelle le principal intéressé, réparateur de vélos, a finalement répondu dans une interview accordée au média en ligne Liiktv, qui révèle que Nabil est né au Maroc. «J’ai vu qu’il y avait un élan autour de mes origines, de mon prénom. On se demandait si j’étais algérien ou marocain. Et ça, ça m’a fait très plaisir. J’ai senti ce que c’était que d’être algérien pendant une journée, pour ça je vous remercie. Je vous aime les Algériens», a-t-il ainsi déclaré en souriant.

Et de poursuivre: «des gens ont fait un détour pour venir me saluer. Il se trouve que ce sont des Marocains et je les remercie chaleureusement de leur visite. Et quand je leur ai dit que je comptais aller au Maroc la semaine prochaine, ils m’ont invité dans leur riad à Rabat. J‘ai hâte d’y être et je vous en remercie».

Invité à l’émission La Matinale, sur Beur FM, Nabil en a dit un peu plus sur ses origines marocaines, expliquant être né à Tanger et avoir grandi entre «Casablanca et Mohammedia».