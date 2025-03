Un jeune Marocain de 11 ans sauve une fillette de la noyade aux Pays-Bas

Mardi après-midi, le 11 mars, après avoir quitté son domicile où il était venu chercher des affaires pour son père, Khalid, 11 ans, se dirigeait à vélo vers la mosquée pour le rejoindre. Mais sur le chemin, alors qu’il longeait la rivière, le jeune garçon a été interpellé par des cris qui provenaient du cours d’eau.

«J’ai vu quelque chose qui ressemblait à des cheveux qui sortaient de l’eau», a témoigné le jeune garçon dans la presse locale. Il ne lui aura fallu que quelques secondes de réflexion pour franchir un fossé et se précipiter dans l’eau, où une petite fille était en train de se noyer. Quelques instants plus tard, des passants sont également intervenus pour aider les deux enfants à sortir du fossé qui borde la rivière. Les secours ont été dépêchés sur place et la fillette, âgée de 4 ans, a été transportée à l’hôpital après avoir reçu les premiers soins.

C’est en héros que Khalid, originaire du Maroc et arrivé à Bodegraven avec ses parents il y a à peine quatre mois, a été reçu par le maire de la ville, Michiel Grauss. «Ce n’est pas rien d’agir dans une situation d’urgence, mais c’est exactement ce que Khalid a fait, et cela demande du courage. Nous sommes donc extrêmement fiers de sa performance courageuse. Au nom de la municipalité de Bodegraven-Reeuwijk, nous tenons à vous remercier pour votre héroïsme», a ainsi déclaré l’élu à l’attention du jeune garçon.