Inondations en Espagne: sauvé par un chauffeur de camion marocain, un couple britannique remercie son héros

«Il y a eu des moments où je me suis dit: “On pourrait mourir ici”», se souvient Karen Loftus, ressortissante britannique originaire du compté de Dorset, dans le sud-ouest de l’Angleterre, dans une interview accordée à la chaîne BBC. Il faut dire qu’en compagnie de son mari Steve, cette dernière a vécu une aventure extrême.

De retour des Pays-Bas, où il avait rendu visite à sa fille, le couple se trouvait en voiture sur l’autoroute lorsque de violentes inondations avaient frappé la ville de Valence et sa région. La circulation s’arrête et, pris au piège, le véhicule commence à s’emplir d’eau. Rapidement, le moteur s’éteint et ses deux occupants se retrouvent immergés jusqu’à la poitrine. À la BBC, Steve explique que son premier réflexe fut alors de baisser les vitres de son véhicule pour tenter de s’en extraire, alors que des torrents d’eau continuent de se répandre sur l’autoroute depuis les champs voisins.

Lire aussi : L'Italie sous le choc: un Marocain meurt en héros, après avoir sauvé deux enfants de la noyade

Les Loftus parviennent finalement à quitter leur auto et, en compagnie d’autres conducteurs, escaladent tant bien que mal un terre-plein central. «Si nous n’avions pas quitté la voiture à ce moment-là, deux minutes plus tard, nous n’aurions pas pu en sortir», raconte Karen Loftus. «C’était vraiment, vraiment effrayant».

C’est alors qu’arrive Fadil, un chauffeur routier marocain. Celui-ci fait monter les rescapés dans son camion et leur offre des serviettes et des biscuits au chocolat. Il entreprend alors de traverser un tronçon de l’autoroute inondée, où le niveau d’eau dépassait 1,5 mètre de hauteur, pour conduire ses passagers en lieu sûr, dans une auberge.

Lire aussi : Sebta: deux héros marocains sauvent un adolescent espagnol de la noyade

«Cet homme est un véritable héros. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans lui», poursuit la rescapée, exprimant sa gratitude à son sauveur. «Je continue à avoir des flash-backs, mais je suis toujours aussi reconnaissante. Nous étions au mauvais endroit au mauvais moment… mais ce n’était pas notre heure de partir».