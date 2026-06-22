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Un jeune marocain sauve une femme de la noyade en Espagne

Une personne en difficulté dans l'eau.. DR

Un jeune marocain s’est illustré par sa bravoure en n’hésitant pas à plonger d’un pont pour sauver une femme de la noyade.

Par La Rédaction
Le 22/06/2026 à 09h18

Il est originaire de Fès, se prénomme Imad et depuis quelques heures, il est devenu une star des réseaux sociaux. Sa renommée, il la doit à une vidéo sur laquelle on l’aperçoit en train de sauver une femme de la noyade.

Prise dans le courant du fleuve Ebre, à Amposta en Catalogne, la baigneuse apparaît en grande difficulté sur la vidéo filmée depuis un pont. C’est alors que le jeune homme traverse le champ de la caméra, se dévêtant à mesure qu’il avance vers la rambarde.

Lire aussi : Un étudiant marocain de 22 ans devient un héros en Chine en sauvant une femme de la noyade

Encouragé par l’homme qui filme, visiblement marocain lui aussi au vu des propos qu’il tient, ce dernier escalade avec agilité la balustrade et se jette du haut du pont sans hésitation.

Un plongeon spectaculaire qui a permis à Imad de rejoindre la femme à la nage. Lui maintenant la tête hors de l’eau, il est parvenu à la tirer sur quelques mètres avant que les pompiers ne prennent la relève.

Un acte de bravoure loin d’être isolé, tant les Marocains de la diaspora font régulièrement la Une des médias de leurs pays de résidence, se démarquant par leur courage et n’hésitant pas à se mettre en danger pour sauver la vie d’autrui.

Par La Rédaction
Le 22/06/2026 à 09h18
#Marocains du Monde#Diaspora

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