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Un étudiant marocain de 22 ans devient un héros en Chine en sauvant une femme de la noyade

Le 6 avril, Ayoub Fadil a sauvé une femme de la noyade, dans la ville de Hangzhou, située dans la province du Zejiang, en Chine.

Le 6 avril, Ayoub Fadil a sauvé une femme de la noyade, dans la ville de Hangzhou, située dans la province du Zejiang, en Chine.

Devenue virale sur les réseaux sociaux, la scène restitue un sauvetage digne d’un film d’action s’étant déroulé en live. Avec pour héros principal Ayoub, étudiant marocain en Chine, le drame a eu pour théâtre les abords du lac Jinsha, à Hangzhou, dans la province du Zhejiang.

Par La Rédaction
Le 15/04/2026 à 13h06

Le 6 avril au soir, alors qu’Ayoub se trouve près du lac Jinsha, une jeune femme tombe à l’eau sous ses yeux. Parmi les nombreux témoins à assister à la scène, il est le seul à réagir en se jetant immédiatement à l’eau pour la sauver. Bravant le froid, le jeune homme rejoint la victime en quelques brasses et parvient à la ramener en sécurité sur la rive avant de poursuivre son chemin en toute discrétion.

Filmée, la scène va rapidement faire le tour des réseaux sociaux. Des internautes aux médias du pays, tous s’accordent à saluer le «courage instinctif» dont il a fait preuve, la rareté d’un acte qui redonne confiance en l’humanité. L’engouement suscité par cette vidéo a poussé les médias à chercher l’identité du héros inconnu qui est identifié quelques jours plus tard.

Il s’appelle Ayoub Fadil, est étudiant en deuxième année de génie logiciel à l’université de Hangzhou Dianzi et originaire d’Essaouira.

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Interrogé sur cette soirée, Ayoub refuse de se considérer comme un héros. «J’ai vu qu’elle se débattait, qu’elle allait couler… J’ai juste couru et sauté. Sur le moment, on ne pense pas, on agit», explique-t-il humblement. D’ailleurs, il ne s’attendait pas à ce que la chose prenne autant d’ampleur. «J’étais surpris, vraiment surpris. Beaucoup de Chinois m’ont contacté pour me féliciter et me remercier». Par ailleurs, poursuit-il, «ce qui m’a le plus touché, ce sont les commentaires qui parlent du Maroc. Beaucoup évoquent le courage des Marocains et les valeurs de solidarité».

Lire aussi : Algérien ou marocain? Nabil, le héros qui a sauvé une femme d’un kidnapping à Paris met un terme aux spéculations sur ses origines

Mais les choses ne se sont pas arrêtées là pour Ayoub, aujourd’hui érigé dans le pays en symbole de solidarité et d’humanité. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a d’ailleurs salué son intervention lors d’une conférence de presse. «Ayoub est intervenu courageusement et a fait preuve de bravoure, c’est vraiment touchant. La bonté n’a pas de frontières, nous le saluons», a-t-elle ainsi déclaré.

Un acte également salué par l’ambassade de Chine au Maroc. «Bravo Ayoub! Ton geste courageux, en plongeant dans l’eau pour sauver cette jeune fille, prouve que l’humanité n’a pas de frontières et que la chaleur de la solidarité dépasse toutes les barrières», a écrit l’ambassade sur son compte X.

Par La Rédaction
Le 15/04/2026 à 13h06
#Marocains du Monde#héros national#Maroc-Chine#Étudiants marocains

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