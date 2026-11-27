En Algérie, les contradictions du pouvoir peuvent devenir plus révélatrices que ses déclarations. Cette interrogation prend aujourd’hui une acuité particulière. Non pas parce qu’elles seraient inhabituelles dans la vie politique de notre voisin, mais parce qu’elles poussent à poser une question fondamentale: qui parle réellement au nom de l’État?

D’un côté, le président de la République, l’Agence de presse algérienne (APS) et l’ensemble de la presse nationale, mise au pas, développent un récit politique virulent, méchant et parfois ridicule, notamment à l’encontre, dans l’ordre, du Maroc, de la France et des Émirats arabes unis. De l’autre, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, semble, dans ses récentes déclarations, apporter des précisions qui ne correspondent pas toujours à ce récit.

Aziz Daouda.

Lorsque les versions divergent sur des sujets aussi sensibles que la présence algérienne au Niger, le statut d’un ressortissant algérien «détenu en France», agent consulaire ou diplomate, on ne sait plus vraiment qui il est, les relations franco-algériennes ou le dossier du Sahara marocain, il ne s’agit plus de simples nuances de communication. Il s’agit d’un problème de cohérence de la parole publique.

Et lorsqu’un pays donne l’impression que ses propres institutions ne racontent pas la même histoire, il ne brouille pas seulement la compréhension de ses citoyens. Il fragilise aussi la crédibilité de sa diplomatie auprès de ses partenaires comme de ses adversaires. Il finit donc par ne plus être pris au sérieux.

Les premiers éléments de la conférence de presse du 26 novembre 2026 permettent de préciser plusieurs points. Ahmed Attaf a notamment expliqué que le contingent algérien prévu au Niger devait protéger les installations pétrolières de Kafra et leur personnel. Il a également évoqué la détention en France de Smaïl R., présenté dans les comptes rendus comme un agent consulaire algérien.

Le Niger: une mission militaire, plusieurs récits

Le déploiement d’unités algériennes au Niger constitue l’un des dossiers les plus révélateurs des contradictions relevées.

Le Parlement algérien a autorisé, en octobre, l’envoi d’unités militaires à l’étranger, dans le cadre de la notification présidentielle. L’APS a présenté cette décision comme relevant de la protection des intérêts énergétiques et de la mise en œuvre de l’accord bilatéral entre Alger et Niamey.

Dans le même temps, les commentaires médiatiques ont évoqué des scénarios plus larges, notamment la possibilité d’une implantation militaire algérienne durable dans le nord du Niger, à proximité d’axes stratégiques du Sahel. Par extension, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a, lui, évoqué, pêle-mêle, d’autres missions, dont la lutte contre les trafics de drogue. En rappelant la tentative de coup d’État avortée à Niamey et le soutien aérien apporté par Alger, il a également laissé entendre qu’Alger entendait constituer un contrepoids à l’influence croissante, supposée ou réelle, des Émirats arabes unis dans la région, sans toutefois les désigner nommément.

Ahmed Attaf, lui, a tenu à préciser que la mission serait limitée à la sécurisation des installations pétrolières de Kafra et à la protection des ressortissants algériens et du personnel qui y travaille. Cette précision est importante. Elle réduit le champ de la mission et écarte, dans la présentation officielle du ministre, l’idée d’une intervention militaire algérienne plus vaste.

Mais alors, pourquoi avoir laissé se développer autant de spéculations? Pourquoi l’opinion publique a-t-elle dû attendre la conférence de presse du chef de la diplomatie pour obtenir une définition aussi précise de la mission?

L’APS avait par ailleurs vivement contesté les informations selon lesquelles l’Union européenne aurait demandé des clarifications sur le déploiement. Elle avait qualifié ces informations d’affabulations et dénoncé une prétendue instrumentalisation française.

Attaf, lors de sa conférence, a surtout expliqué la nature et les limites de la mission. Ce n’est pas nécessairement une contradiction directe entre deux déclarations officielles. C’est néanmoins une différence de registre qui mérite d’être relevée: le président parle, l’agence adopte une posture de confrontation, tandis que le ministre s’efforce de présenter un cadre opérationnel précis.

La question demeure: la communication algérienne cherche-t-elle à rassurer, à dissuader ou à entretenir une ambiguïté stratégique?

Le détenu en France: diplomate, agent consulaire ou simple citoyen?

L’affaire de Smaïl R., détenu en France depuis avril 2025, révèle une autre difficulté. Dans la presse algérienne à l’unisson, reprenant un texte de l’APS, l’intéressé est présenté comme un diplomate algérien, et sa détention comme une violation des conventions internationales.

Ahmed Attaf, dans ses déclarations récentes, a évoqué un agent consulaire et parlé de son compatriote. Il a dénoncé les conditions de son arrestation et les mauvais traitements qu’il aurait subis en détention. Il convient ici de ne pas confondre les catégories: un agent consulaire n’est pas nécessairement un diplomate au sens strict. La distinction juridique existe et mérite d’être respectée. Cette précision ne règle pas le problème politique. Car le statut exact de l’intéressé devrait être clairement établi et présenté de manière identique par toutes les institutions algériennes.

Si l’APS parle de diplomate, si la presse reprend cette qualification et si le ministre emploie une terminologie différente, le public est en droit de demander: quelle est la qualité officielle de cet homme? Quel statut lui a été reconnu? Et sur quelle base juridique Alger fonde-t-il ses protestations?

La diplomatie ne peut pas se permettre de laisser planer le doute sur un dossier aussi sensible.

La France: la rupture dans les titres, la rationalité dans le discours

Les relations franco-algériennes constituent un autre exemple de décalage. La presse algérienne présente régulièrement la relation avec Paris comme une confrontation majeure, parfois comme une rupture presque totale. Les accusations, les rappels diplomatiques, les différends judiciaires et les tensions économiques alimentent un récit de crise permanente.

Ahmed Attaf, lui, a reconnu que les relations étaient sévèrement dégradées, endommagées, mais il a écarté l’idée d’une escalade. Il a également rappelé que les États avaient intérêt à préserver des relations normales avec leurs voisins et que les différends devaient être traités par les canaux institutionnels. Voilà une différence de ton qui n’est pas anodine.

La presse peut dramatiser. Le ministre, lui, doit gérer les conséquences de cette dramatisation. Il lui revient de maintenir des canaux de dialogue, de préserver les intérêts économiques et de ne pas transformer chaque incident en crise irréversible. Mais lorsque le discours médiatique entretient une hostilité permanente et que le chef de la diplomatie appelle à la rationalité, le citoyen algérien peut légitimement se demander quelle est la véritable politique de son pays.

Est-ce celle de la confrontation permanente ou celle d’une diplomatie qui cherche, malgré les tensions, à conserver des marges de manœuvre?

Le Sahara: une ligne diplomatique, plusieurs lectures

Le dossier du Sahara marocain est sans doute celui où la différence entre la communication politique et la réalité diplomatique est la plus structurante. L’APS et la presse algérienne féodée insistent sur le droit à l’autodétermination, le processus de décolonisation et le rôle du Front Polisario. Ahmed Attaf reprend lui aussi ces fondamentaux. Il défend la lecture algérienne particulière du droit international et conteste les interprétations qui, selon Alger, réduiraient la question à une solution d’autonomie sous souveraineté marocaine.

Mais le contexte international évolue. La résolution 2797 du Conseil de sécurité, adoptée en 2025, a placé la proposition marocaine d’autonomie au cœur du processus politique et l’a considérée comme une base particulièrement réaliste pour parvenir à une solution. La diplomatie algérienne continue de présenter cette évolution comme compatible avec sa lecture du droit à l’autodétermination. La presse algérienne, de son côté, tend souvent à la présenter comme une victoire du principe défendu par Alger, alors même que le pays a participé aux trois rounds de négociations en tant que partie prenante au conflit et que les discussions ont porté sur les modalités de la mise en œuvre de la seule proposition marocaine.

C’est là que le brouillard se forme: non pas forcément dans les mots employés, mais dans la manière de sélectionner les éléments d’un dossier complexe pour construire un récit de victoire. Une diplomatie peut défendre une position. Elle ne peut pas éternellement faire croire à son opinion que rien n’a changé lorsque le cadre international évolue.

L’APS parle-t-elle au nom de la présidence?

La question mérite d’être posée, mais avec une précision essentielle. L’APS est une agence de presse publique. Elle occupe une place importante dans la communication officielle algérienne et relaie fréquemment les positions des institutions de l’État. Cela ne signifie pas que chaque dépêche de l’APS constitue juridiquement une déclaration directe de la présidence. Mais dans un système où la communication publique est fortement centralisée, l’agence est souvent perçue comme le reflet de la ligne politique du pouvoir.

Dès lors, lorsque l’APS adopte un ton offensif, lorsque la presse nationale reprend ce ton, puis lorsque le ministre des Affaires étrangères apporte des précisions plus mesurées, une question institutionnelle se pose: existe-t-il une doctrine de communication commune, ou chaque acteur tente-t-il de répondre à ses propres impératifs?

La présidence fixe-t-elle une ligne que le ministère adapte ensuite? L’agence anticipe-t-elle les positions du pouvoir? Ou bien les médias sont-ils parfois laissés libres d’exagérer une posture que la diplomatie doit ensuite corriger?

Dans tous les cas, le résultat est le même: une parole publique qui s’éteint sous le bruit, surtout lorsqu’intervient un autre parasitage, celui d’un certain Bellani, dont les sornettes sont devenues une habitude. Un remplaçant de salon, agité sur le banc de touche, qui croit pouvoir faire de l’agitation une fonction et de la provocation une compétence. Qui sait? C’est peut-être le successeur qu’on prépare…

Ahmed Attaf sera-t-il encore ministre la semaine prochaine?

La question peut sembler provocatrice. Elle est pourtant révélatrice du climat politique dans lequel s’inscrit cette communication. Dans un système où la parole publique est étroitement liée à la présidence, les déclarations d’un ministre ne sont jamais totalement détachées de l’autorité qui l’a nommé.

Ahmed Attaf peut-il se permettre de nuancer un récit médiatique construit par l’agence officielle à partir des dires mêmes de son président? Peut-il apporter des précisions qui réduisent la portée de certaines affirmations? Peut-il reconnaître les limites d’une opération militaire ou la nécessité de préserver des relations diplomatiques sans être accusé de faiblesse?

La question de son maintien en fonction ne peut évidemment pas être tranchée à partir de ces seules déclarations. Mais elle souligne une réalité: dans un système politique où la communication est centralisée, la cohérence du discours devient une question de pouvoir.

Un ministre des Affaires étrangères n’est pas un commentateur. Il engage la crédibilité de son pays. Et lorsqu’il parle, ses mots doivent être compatibles avec ceux des institutions qui font exister cette politique et prétendent l’exprimer.

Le brouillard algérien

Au fond, le problème n’est pas qu’un ministre nuance une dépêche ou qu’une agence adopte un ton plus ferme. La diversité des expressions peut exister dans un État moderne. Le problème apparaît lorsque les citoyens et les observateurs étrangers ne savent plus distinguer la position officielle, le récit médiatique, la stratégie de communication et la réalité diplomatique.

Le Niger, la France, le détenu consulaire, les Émirats et le Sahara marocain sont cinq dossiers différents. Mais ils posent la même question: quelle est la parole qui engage réellement l’Algérie?

À force de multiplier les récits, les déclarations offensives et les rectifications tardives, Alger risque de produire l’effet inverse de celui recherché. Au lieu d’affirmer sa puissance, elle donne l’impression d’une diplomatie qui se justifie en permanence, malgré le ton ferme et la voix haute de ces porte-parole auxquels on a confié, chaque soir aux informations, le rôle du méchant.

La crédibilité internationale ne se mesure pas au volume des communiqués ni à la virulence des éditoriaux. Elle se construit dans la cohérence entre les décisions, les déclarations et les actes. C’est précisément cette cohérence qui semble aujourd’hui faire défaut.

Dans ce flou algérien, la question n’est donc plus seulement de savoir qui croire. Elle est de savoir si l’État algérien dispose encore d’une parole unique, lisible et assumée. En diplomatie, le silence peut parfois être stratégique. Mais la contradiction permanente, elle, finit toujours par coûter cher, un peu comme conduire dans le brouillard…