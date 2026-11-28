Le36. EP535. En Algérie, on sort pour le Sénégal, pour les patates il n’y a pas de quoi faire un plat
VidéoLe verdict du TAS est tombé à Lausanne et c’est un supporter algérien qui a fêté ça le plus fort, plus ravi encore que les Sénégalais eux-mêmes. Lui savoure la réhabilitation d’un art que le régime pratique depuis toujours, la fuite en avant, et réclame déjà une académie pour apprendre aux joueurs à quitter la pelouse quand il le faut. Quand on lui suggère de sortir aussi dans la rue contre le prix des pommes de terre et de l’huile, il répond qu’avec la pénurie, il n’y a vraiment pas de quoi en faire un plat. Devant la Brigade, ce stratège des vestiaires jure que la sortie à Alger tient lieu de doctrine d’État.