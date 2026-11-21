Le36. EP534. Il voulait faire un tabac devant le Parlement, il a renoncé… faute de pouvoir fumer
VidéoLe paquet ne coûtera plus cher qu’à partir du 1er janvier, mais lui a pris de l’avance et fume déjà deux fois plus, la faute à une colère qu’il ne sait calmer qu’en en allumant une autre. Il sait pourtant que le tabac lui ruine la santé et que cet argent pourrait lui offrir bien mieux, mais même la cigarette électronique, censée le sauver, n’a fait que s’ajouter à sa dose quotidienne. Devant la Brigade, ce fumeur indigné raconte comment il comptait porter sa révolte devant le Parlement… avant de découvrir qu’il est interdit d’y fumer.