Marina Bay Tanger d’Experienciah: le plus rock & roll des hôtels de la belle du détroit

Il y a le cadre, idéalement situé au cœur du centre de la ville et donnant directement sur la marina de Tanger. Il y a l’architecture, qui rappelle par son style rétro le Tanger des années 1930 à 1960, dans un écrin résolument épuré et moderne. Et il y a cette ambiance particulière qui donne le sentiment d’y être déjà venu. Pour les habitués, si tout a changé, les femmes et hommes qui veillent sur votre confort sont restés les mêmes.

Ici, entre clients et personnel, on s’appelle par son prénom et on se tutoie volontiers. C’est cette douce convivialité qui caractérise l’hôtel Marina Bay Tanger qui, tout en ayant fait peau neuve, a su préserver son âme, simple, joyeuse et définitivement rock & roll. Si vous l’avez oublié, les posters, accrochés un peu partout, des légendes du rock et du 7ème art seront toujours là pour vous le rappeler.

Le Marina Bay Tanger, c’est d’abord une adresse. Niché entre la baie de Tanger et la médina et offrant une vue imprenable sur la mer, l’hôtel invite les voyageurs en quête d’authenticité, de tranquillité et de dépaysement à un véritable voyage où passé et présent, terre et mer, se rencontrent.

C’est aussi une atmosphère unique, résolument arty. Vous y êtes parmi les figures illustres qui ont marqué l’histoire de Tanger et de l’hôtel. Churchill, Jagger, Twiggy, Hendrix et Yves Saint Laurent, des amoureux de la cité, ornent les murs et les espaces communs, incarnant ainsi les gardiens des lieux.

De style «bateau», typique des années 30, le Marina Bay Tanger témoigne du charme intemporel de cette époque. Régénéré par l’architecte Chakib Jaidi, l’établissement offre une expérience de séjour et honore un devoir de mémoire.

Seul, entre amis ou collaborateurs ou encore en famille, pour du tourisme comme pour les affaires, pour un séjour ou des événements corporate, le Marina Bay Tanger the place to go. Sa force nouvelle, c’est le fait d’avoir intégré la marque hôtelière Leisure & Business A Collection. Une collection appartenant, entre autres, à Experienciah, qui assure désormais l’exploitation des complexes hôteliers d’Atlas Hospitality, filiale du fonds d’investissement Al Mada dédié à l’hôtellerie.

Experienciah, nouvel acteur dynamique du voyage et nouvelle expression de l’hospitalité marocaine, promet d’ailleurs de révolutionner le paysage hôtelier marocain. Ceci, en s’alignant avec les codes émergents de l’hospitalité expérientielle et créative: partage, communauté, innovation et qualité.

Sous sa houlette, 22 hôtels en activité et 10 sites en développement, 30 restaurants, et une équipe de 4.200 collaborateurs. À ce jour, Experienciah compte 4 marques à son actif, chacune avec son univers, mais opérant toutes sous la même valeur: «Better together». Comptez The View Hotels (leisure & resorts haut de gamme), Kaan Hotels (lifestyle et milieu de gamme), A Collection (resort et urbain) et My Relax (économique).