Tourisme: renforcement de la capacité litière, financement des TPME, création de villages intégrés... voici les projets stratégiques de la SMIT à l’horizon 2026

Lors d’une rencontre avec la presse le jeudi 7 mars à Rabat, Imad Barrakad, directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), est revenu sur les performances réalisées par l’institution publique au cours des dix dernières années et a abordé les grands investissements prévus dans le cadre de la feuille route touristique 2023-2030.

Dans cette stratégie, l’amélioration de l’attractivité des territoires sera un chantier prioritaire au cours des trois prochaines années. Pour ce faire, un budget de plus de 2 milliards de dirhams sera mobilisé d’ici 2026, financé à parité par la SMIT et les régions, pour attirer les investissements dans 1.500 petites et moyennes entreprises (TPME) qui créeront des produits d’animation innovants.

Les neuf Sociétés de développement régional (SDR) seront chargées de la promotion de ces investissements touristiques. «Dans notre stratégie 2024-2026, nous avons décidé d’orienter l’effort de promotion des investissements vers l’expérience touristique à travers neuf filières dédiées», explique M. Barrakad.

Création de 16 à 20 villages touristiques intégrés

L’une des principales nouveautés est la création de villages touristiques intégrés pour stimuler l’écotourisme dans l’arrière-pays. «La SMIT mobilisera 200 millions de dirhams pour accompagner la création de 16 à 20 villages touristiques intégrés. Nous voulons faire du village une attraction touristique pour mieux promouvoir le tourisme rural», souligne-t-il.

Outre la promotion de l’attractivité des territoires, la SMIT prévoit aussi de lancer trois plateformes thématiques autour de la gastronomie, le gaming de loisirs et la digitalisation des services hôteliers. L’objectif est de mobiliser, au cours des trois prochaines années, plus de 160 millions de dirhams auprès de 360 investisseurs, dont 200 investisseurs dans la gastronomie, 100 dans le gaming, et 60 dans la digitalisation des services hôteliers.

La destination Fès a été choisie pour la gastronomie, Marrakech pour le gaming et Agadir pour la digitalisation des services hôteliers. «Le lancement des appels d’offres pour les investissements dans ces projets est prévu durant ce mois de mars. Nous ambitionnons de donner des primes pouvant aller jusqu’à 400.000 dirhams pour encourager les projets innovants», précise Imad Barrakad.

Les touristes pourront par exemple découvrir, une fois ces projets achevés, des restaurants dans les sites patrimoniaux, musées et espaces d’exposition, des expériences culinaires avec réalité virtuelle, des restaurants immersifs, des food-trucks dans les artères animées, des escape games dans les bâtisses de la médina, ou encore utiliser des bornes d’enregistrement automatique au niveau des hôtels.

40.000 lits supplémentaires à fin 2026

Ces nouveaux projets s’ajouteront aux quatorze projets locomotives déjà annoncés par la SMIT, dont treize devrait être livrés d’ici 2026, notamment le projet de Dino Parc de Béni Mellal (100 millions de dirhams), la station 4 saisons d’Oukaimeden (300 millions de dirhams), le parc national d’Ifrane et la zone intégrée de vols en montgolfières à Agafay.

En revanche, le parc à thèmes de Marrakech (sur 200 hectares), qui nécessitera un investissement de 3 milliards de dirhams, ne devrait être opérationnel que d’ici 2030, «à cause de difficultés liés à mobilisation du foncier et des investisseurs privés, au regard du montant colossal de l’investissement nécessité par de ce projet», argumente M. Barrakad.

Autre volet de la stratégie de la SMIT: encourager le renforcement des capacités d’hébergement. D’après Imad Barrakad, le Maroc a réalisé de bonnes performances sur ce plan, avec une capacité d’hébergement touristique globale de 289.000 lits en 2023, soit une hausse d’environ 7.000 lits par rapport à 2022. La SMIT voit grand et prévoit la livraison de 40.000 lits supplémentaires à fin 2026, pour atteindre un objectif de 329.000 lits au niveau national.

Interrogé sur les délais de concrétisation des grands projets inscrits dans la feuille de route touristique, le directeur général de la SMIT a assuré qu’«au moins, 80% des projets seront réalisés d’ici 2026», fondant son optimisme sur la co-organisation par le Maroc de la Coupe du monde FIFA 2030 et la Charte nationale de l’investissement qui, selon lui, devraient accélérer les investissements dans le tourisme.