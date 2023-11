Experienciah: la nouvelle entité d’Al Mada qui veut transformer la gestion hôtelière au Maroc et en Afrique

«Nous voulons insuffler une nouvelle dynamique à l’hospitalité marocaine à travers un portefeuille diversifié». C’est en ces termes qu’Abbas Azzouzi, président-directeur général d’Experienciah, a présenté, ce mardi 14 novembre à Bouznika, la nouvelle société de gestion hôtelière éponyme, qui va désormais assurer l’exploitation des complexes hôteliers d’Atlas Hospitality, filiale du fonds d’investissement Al Mada dédié à l’hôtellerie.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle entité souhaite mettre l’accent sur l’innovation de l’expérience client pour se démarquer de la concurrence. «Notre ambition, c’est de mettre le design client au cœur de notre position de valeur», insiste M. Azzouzi. L’entreprise se présente comme un «acteur novateur du tourisme marocain», qui se focalisera sur l’accompagnement et le soutien des investisseurs et hôteliers «dans la transformation de leurs actifs et l’optimisation de leurs performances», et «la satisfaction client à travers des expériences sur mesure et des talents centrés sur les convives».

Cinq piliers et quatre grandes marques

Pour relever ces challenges, Experienciah articule son offre de valeur autour de cinq grands piliers: l’hospitalité, la restauration (Food & Beverage), le bien-être physique, mental et émotionnel (Fitness & Wellness), les loisirs (Entertainment) et la durabilité, à travers le respect de l’environnement et des partenariats avec des coopératives et artisans pour valoriser leurs produits.

Lire aussi : Tourisme: arrivées, nuitées, recettes... Voici comment s’est porté le secteur en septembre (Infographies)

Des piliers matérialisés par ses quatre marques. D’abord, The View, qui mise sur l’ «authenticité et l’élégance» de la culture marocaine. Elle est déjà présente à Rabat et à Bouznika avec Vichy Célestins. L’ouverture d’un troisième hôtel de 210 chambres, dont 60 suites, est prévue en 2024 à Agadir.

Ensuite, Kaan, «une adresse conviviale ancrée dans son environnement local qui célèbre la communauté, la créativité et l’art». En clair, un hub de rencontres pour les jeunes entrepreneurs et les professionnels de la culture et de l’évènementiel. À leur disposition, des espaces de coworking, des studios d’enregistrement et des espaces pour organiser des team building. Le premier hôtel de la marque, qui disposera de 110 chambres, ouvrira ses portes en février 2024 à Casablanca.

La troisième, c’est A Collection, qui regroupe des hôtels urbains ou de très haut standing pour «créer et célébrer des moments d’échange et de partage en famille, entre amis ou entre collaborateurs». Des enseignes déjà ouvertes à Casablanca, Marrakech, Fès, Essaouira, Agadir, Tanger, Oujda.

L’Afrique de l’Ouest en ligne de mire

Enfin, la marque My Relax présente à Casablanca, Kénitra, Marrakech, et Oujda, qui propose des hôtels accessibles aux petits budgets au Maroc et en Afrique. Des enseignes qui sont «des espaces de vie dédiés à la convivialité et à la sociabilité». Des endroits «où l’inédit bouscule le quotidien, où l’inattendu surprend et où l’émotion vibre d’intensité afin de dessiner le souvenir marocain».

Globalement, Experienciah, qui compte 4.200 collaborateurs, assure la gestion de 22 hôtels déjà ouverts au Maroc abritant trente restaurants, dont les tarifs varient entre 600 dirhams et 2800 dirhams la nuitée. Dix autres ouvriront bientôt. «Nous prévoyons d’ouvrir cinq hôtels The View et cinq hôtels Kaan d’ici 2026», révèle M. Abbas Azzouzi, non sans préciser la mise en place d’un programme de fidélité pour encourager les Marocains à séjourner dans ces différents hôtels.

Lire aussi : Deux hôtels marocains dans le Top 50 des meilleurs palaces au monde

La nouvelle société de gestion hôtelière ne souhaite pas se limiter au Maroc. Elle ambitionne d’étendre ses services en Afrique subsaharienne, principalement en Afrique de l’Ouest, au cours des trois prochaines années. Objectif : «relever le défi de l’innovation et de l’excellence en Afrique pour transformer les hôtels, afin de mieux faire face aux défis technologiques et de rentabilité, à travers des outils technologiques et des ressources humaines qualifiées», souligne M. Azzouzi.