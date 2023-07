Classement: la Mamounia au podium des plus luxueux hôtels du monde

Après avoir figuré dans le classement Travel and Leisure la semaine dernière, la Mamounia vient d’être couronnée du titre de 3e hôtel le plus luxueux au monde par la liste Robb Report des 50 meilleurs hôtels. «Cette reconnaissance prestigieuse intervient à un moment clé, La Mamounia s’apprêtant à célébrer son centenaire avec éclat. En effet, l’établissement entame actuellement une phase d’embellissement pour offrir aux visiteurs un nouveau visage à la rentrée», indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 25 juillet.

Ce n’est pas la première fois que La Mamounia se voit consacrée. En 2021, le prestigieux palace de Marrakech, a été classé en tête de liste du classement le plus prestigieux de l’industrie hôtelière du très réputé magazine américain Conde Nast Traveler. Il avait alors été sacré meilleur hôtel au monde et en Afrique. Et ce, pour la troisième fois. Mieux, Pierre Jochem, directeur général de la Mamounia a reçu en août 2021, le prix du meilleur directeur d’hôtel par le magazine américain.

Entièrement rénové il y a quelques années, l’établissement luxueux de Marrakech a réussi à se distinguer grâce à son prestige, son personnel professionnel, et surtout accueillant, la qualité de la restauration et son design marocain raffiné. Il compte 135 chambres, 71 suites et 3 riads qui ont su allier la finesse de l’artisanat marocain et le design contemporain, un grand casino, un spa d’exception, un immense jardin avec notamment de magnifiques palmiers en rosiers... Autant d’atouts qui lui ont valu deux prix mondiaux de design.

S’il était question de sa privatisation il y a quelques années, la piste a fort heureusement été abandonnée. La Mamounia faisait partie de certaines structures, des joyaux de l’hôtellerie marocaine, qui devaient passer au privé, celles-ci restent marocaines. La Mamounia, le Palais Jamaï, Michlifen Ifrane Suites & Spa, Marchica Lagoon Resort, adresses aussi mythiques les unes que les autres, sont depuis passés sous le giron d’un pôle national hôtelier haut de gamme créé en 2019.