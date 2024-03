Fairmont Tazi Palace Tanger: une dimension particulière pour le ramadan

Le ramadan approche à grands pas et le Fairmont Tazi Palace Tanger est prêt à l’accueillir. Dans l’écrin luxueux du majestueux établissement hôtelier, le mois sacré prendra une dimension toute particulière cette année. «Nous sommes ravis de vous convier à une célébration authentique et pleine de splendeur, où la gastronomie, la tradition et le bien-être s’entrelacent pour créer une expérience inoubliable», indiquent les responsables du Fairmont Tazi Palace Tanger, promettant «une saison de partage et de délices, où chaque moment devient une ode à la beauté et à la générosité».

Ftour du ramadan au restaurant Crudo

Parmi les moments forts du séjour promis aux clients, figure le ftour au restaurant Crudo, avec son buffet traditionnel méticuleusement préparé pour émerveiller les sens. «Des couleurs chatoyantes des salades fraîches aux arômes envoûtants des tajines mijotés avec amour, en passant par les délices croustillants des briouates, chaque bouchée est une invitation à un voyage gastronomique authentique», fait-on savoir. Le ftour sera également marqué par des desserts maison «délicieusement confectionnés pour couronner cette expérience gustative avec une touche sucrée divine». En musique, la soirée sera animée par le trio andalou.

Le buffet est facturé à 700 dirhams par personne, incluant les boissons softs, avec -50% dé réduction pour les enfants de moins de 12 ans. L’accès au Kids’ Club est d’ailleurs gratuit pour les enfants de 4 à 10 ans.

Soirée musicale au Rose Room

Les vendredis et samedis du mois sacré, le Rose Room deviendra «le théâtre d’une soirée magique». Y seront proposés des mets marocains, préparés «avec passion et savoir-faire», tandis que «les mélodies enchanteresses de notre duo andalou vous transportent dans un monde de rêve et de tradition. Une expérience sensorielle à savourer sans modération».

Offre Fairmont Spa

L’offre Fairmont Spa à l’occasion du ramadan promet des séances de soin du visage personnalisées, conçues «pour révéler l’éclat naturel de votre peau sans artifice» et «un voyage de détente et de revitalisation, tandis que vous profitez gratuitement de nos installations humides, comprenant sauna, bain de vapeur et jacuzzi». Pour réserver pendant le ramadan, contactez le +212 5 39 37 88 95.

Offre hébergement

Le Fairmont Tazi Palace tanger propose une offre hébergement à l’occasion du ramadan. «Découvrez le confort ultime d’une nuitée en chambre de luxe pour deux personnes, avec iftar et sohour inclus», est-il annoncé. Le séjour est à partir de 3.400 dirhams la nuit en chambre Deluxe pour deux adultes incluant l’iftar au restaurant Crudo et le sohour en chambre.