Ouverture prochaine du S-Lounge By Buddha-Bar au Fairmont Tazi Palace Tanger

Le prestigieux Fairmont Tazi Palace de Tanger se prépare à célébrer l’ouverture très attendue du S-Lounge by Buddha-Bar prévue pour l’été 2023, le tout premier dans le monde.

Le lancement de cette expérience exceptionnelle coïncide avec l’arrivée de la saison estivale, offrant ainsi aux invités la possibilité de célébrer l’art de vivre à la Tangéroise dans un cadre somptueux et sophistiqué.

Le S-Lounge by Buddha-Bar s’impose comme un bijou inestimable niché dans l’illustre Fairmont Tazi Palace. Il transporte les convives dans une parenthèse enchantée, offrant des soirées d’exception dans la perle du nord. Le cadre raffiné du S-Lounge by Buddha-Bar s’élève majestueusement au-dessus de la ville, dévoilant une vue panoramique imprenable sur Tanger. Cette scène spectaculaire instaure une ambiance à la fois éclectique et avant-gardiste, captivant l’attention de ses convives privilégiés.

Le décor élégant du lieu n’est que le prélude à l’expérience exquise qui attend les convives. Au sein de son cadre exclusif et enchanteur, Le S-Lounge convie ses invités à un voyage gustatif à travers les cuisines du monde. Une harmonie savoureuse se déploie, fusionnant avec finesse les délices méditerranéens, péruviens et asiatiques, sublimés par les influences japonaises et chinoises.

Des sushis exquis et des spécialités grillées au josper viennent combler les palais les plus exigeants, minutieusement préparés par le talentueux Chef exécutif Chris Blake du Fairmont Tazi Palace, en collaboration avec le renommé Chef Zuzumo du légendaire Buddha-Bar. Les cocktails, véritables œuvres d’art, sont présentés avec une créativité remarquable par le Head of Mixology du Buddha-Bar, Francesco, qui a imaginé et élaboré l’ensemble de la carte, y apportant une touche unique et captivante.

Au bord de la piscine, les invités peuvent savourer chaque plat et cocktail avec délectation tout en admirant la vue à couper le souffle sur la ville de Tanger. Ouvert de midi à 23h30, Le S-Lounge by Buddha-Bar, est un lieu d’exception pour des fins de journées ensoleillées et des soirées inoubliables. Les couchers de soleil y sont simplement magiques, animés par les sons de la musique Chill-Lounge emblématique de Buddha-Bar.

Au crépuscule, une métamorphose s’opère au sein du S-Lounge by Buddha-Bar, et plante une ambiance festive et exaltante. Les notes envoûtantes et vibrantes des DJ sets prennent vie, mêlant avec grâce les rythmes de la House et de l’Electro à des sonorités tribales, mystiques, africaines, asiatiques, latines ou orientales. Une expérience captivante qui se prolonge jusqu’au cœur de la nuit.

Enrichissant encore davantage l’expérience, des DJ de renommée internationale se produiront chaque mois, aux côtés du talentueux DJ résident, pour offrir une ambiance électrisante aux convives en quête de moments inoubliables. Ces DJ virtuoses, maîtres de l’art de l’animation musicale, éveilleront l’âme festive de chacun, créant une atmosphère enivrante propice à des instants de pur bonheur et d’extase musicale.

Détente, éveil des sens, piscine et vue à couper le souffle sont une combinaison parfaite pour faire de cette adresse un must. Cerise sur le gâteau, les rencontres sociales au soleil peuvent s’avérer fructueuses, et les nuits sous les étoiles, endiablées. Sans conteste, ce lounge qui prend place au coeur du Fairmont Tazi Palace est le terrain de jeu idéal pour la crème de la crème.