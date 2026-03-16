Les plus beaux looks du tapis rouge des Oscars 2026

L'équipe du film «One Battle After Another» célébrant son Oscar du meilleur film à la fin de la 98e cérémonie des Oscars au Dolby Theatre à Hollywood, en Californie, le 15 mars 2026.

La 98ème édition des Oscars a tenu ses promesses tant d’un point de vue cinématographique que mode. Car au-delà de la remise des prix la plus attendue de l’année, l’enjeu se joue aussi sur le tapis rouge de l’évènement où il convient d’afficher un style sans faute.

Certaines stars ont réussi le pari de l’élégance et se sont imposées, par leur style, dans les temps forts de l’évènement.

Michael B. Jordan en Louis Vuitton.

Jacob Elordi en Bottega Veneta et bijoux Cartier.

Timothée Chalamet en Givenchy.

Mia Goth en Dior.

Anne Hathaway en Valentino haute couture et chaussures Roger Vivier.

Teyana Taylor en Chanel et bijoux Tiffany & Co.

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Demi Moore en Gucci et bijoux Boucheron.

Rose Byrne en Dior et bijoux Taffin.

Pedro Pascal en Chanel sur mesure.

Nicole Kidman en robe et bijoux Chanel.

Kylie Jenner en Schiaparelli sur mesure.