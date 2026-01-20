Valentino Garavani, une vie consacrée à l’élégance

À l’annonce de sa disparition, les hommages ont afflué du monde entier. Actrices, mannequins, créateurs et responsables politiques ont salué un maître de l’élégance et l’un des derniers représentants d’une génération pour qui la couture précédait les tendances et le marketing. Tous ont souligné l’influence durable de son œuvre, aujourd’hui encore étudiée, exposée et célébrée.

Et pour cause, Valentino appartenait à ce cercle très restreint de couturiers devenus des références absolues, indissociables des tapis rouges, des grandes cérémonies internationales et porteurs d’une vision exigeante de la couture, pensée comme un art avant d’être une industrie.

50 ans de création au service de la mode

Né le 11 mai 1932 à Voghera, dans le nord de l’Italie, Valentino se passionne très tôt pour la mode. À 17 ans, il quitte son pays pour se former à Paris, où il étudie à l’École des Beaux-Arts et à la Chambre syndicale de la couture. Il fait ses armes auprès de Jean Dessès, puis devient le bras droit de Guy Laroche dans les années 1950.

De retour à Rome à la fin de la décennie, il fonde sa propre maison en 1960 avec le soutien de Giancarlo Giammetti, son compagnon et partenaire de longue date, à une époque où Rome s’impose comme le centre névralgique du cinéma grâce à Cinecittà. Sa touche unique en son genre séduit les actrices hollywoodiennes qui ne jurent que par son langage esthétique, mêlant sens du volume, maîtrise du glamour et élégance contrôlée. Mais par-dessus tout s’impose une couleur devenue mythique, le «rouge Valentino», teinte dense et franche, élevée au rang de signature et reconnue comme telle.

Valentino s’est rapidement imposée comme l’une des signatures majeures du luxe international. Un succès qui perdure depuis cinq décennies séduisant à travers le temps quantité de célébrités, de Jackie Kennedy, pour laquelle il dessina une robe de mariée restée dans l’histoire, à Julia Roberts, en passant par de nombreuses figures emblématiques de la scène culturelle et mondaine internationale.

Si Valentino Garavani s’était retiré de la création en 2008, après un ultime défilé couture à Rome, la maison n’a cessé de faire vivre son héritage. Depuis 2024, sous la direction artistique d’Alessandro Michele, les archives de Valentino sont ainsi relues avec un regard nouveau, notamment celles des années 1970, période d’opulence, de couleur et de sensualité assumée.

Marrakech, terre d’inspiration

Ces dernières années, l’héritage Valentino a continué de s’inscrire dans des lieux inspirants, dont le Maroc. En février 2024, il avait choisi Marrakech pour un séjour privé. Aperçu dans la médina lors d’une promenade à la découverte de la ville et de sa culture, le créateur avait suscité l’enthousiasme de nombreux admirateurs, venus à sa rencontre.

Un an plus tard, en décembre 2025, en marge de la tenue du Festival international du film de Marrakech, la maison Valentino organisait un dîner de gala à Marrakech, afin d’y célébrer la présentation de la collection Cruise 2026. L’événement s’est tenu dans le showroom de Sofiane Zarib, à Sidi Ghanem, transformé pour l’occasion en un décor immersif éclairé à la bougie. La chanteuse marocaine Faouzia y a livré une performance en live remarquée, vêtue d’une création incarnant les codes du romantisme noir chers à la maison. Une soirée décrite par la maison Valentino comme «suspendue entre rêve et performance».