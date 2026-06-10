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Apple présente une nouvelle version de Siri en multipliant les exemples sur le Maroc

Justin Titi, directeur Apple de l'expérience système iOS, lors de la WWDC26.

Justin Titi, directeur Apple de l'expérience système iOS, lors de la WWDC26.

Football, gastronomie, destination touristique... C’est dans ses trois domaines que s’est illustré le Maroc lors de la WWDC26 d’Apple qui se tenait le 8 juin.

Par La Rédaction
Le 10/06/2026 à 14h46

Lors de la WWDC26, semaine de conférence que tient chaque année Apple à destinations des développeurs, la marque à la pomme a présenté de nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation et à surtout fait la présentation de Siri AI et de Apple Intelligence. Et pour démontrer en live les capacités de ces deux nouvelles versions, le Maroc s’est invité au programme en étant pris pour exemple à plusieurs reprises.

Ainsi, lors de la présentation du nouveau Siri AI, la nouvelle version de l’assistant vocal d’Appel, Justin Titi, directeur Apple de l’expérience système iOS, a dévoilé l’approche encore plus conversationnelle de Siri AI.

S’adressant à l’assistant vocal, celui-ci lui demande: «J’ai hâte de regarder la Coupe du monde. Je voudrais savoir: quel est le programme de la semaine d’ouverture de la Coupe du monde?». Et de consulter le programme reçu instantanément en annonçant sa décision. «Le match Brésil-Maroc, ce serait parfait pour une soirée foot».

Au-delà du programme télévision, Justin Titi pousse encore un peu plus loin l’expérience en demandant à Siri AI d’organiser littéralement cette soirée foot. «Je veux organiser une soirée pour regarder le match Brésil–Maroc. Donne-moi des plats typiques des deux pays».

Aussitôt tôt dit, aussitôt fait, l’IA, propose alors à Justin Titi une sélection de plats traditionnels des deux pays, parmi lesquels figurent côté marocain tajine, kefta et zaâlouk. «Siri a même mis des images. C’est super. J’aimerais faire un tajine», commente Justin Titi.

Lire aussi : Nora met à l’honneur la cuisine marocaine dans l’émission «MasterChef: Défi mondial»

Mais l’expérience ne s’arrête pas là car le Maroc va aussi être intégré dans la présentation afin de faire la démonstration d’Apple Intelligence au sein de ses applications. Ainsi, explique-t-on, «si vous appelez une compagnie aérienne pour modifier votre vol, l’app Téléphone peut aussitôt retrouver votre code de réservation dans Mail, et vous avez tout ce qu’il vous faut dès le début de l’appel». Pour mieux expliquer la chose, c’est cette fois-ci une capture d’écran d’un mail reçu de Passengers Airways au sujet d’un vol au départ de Los Angeles et à destination de Marrakech qui complète la démonstration.

Un joli coup de com’ pour le Maroc alors que l’équipe nationale de football affrontera l’équipe du Brésil le 13 juin, au stade de New York New Jersey, dans le cadre de la Coupe du monde de football.

Par La Rédaction
Le 10/06/2026 à 14h46
#Culture marocaine#Gastronomie#Apple

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