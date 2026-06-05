Lifestyle

Quand Marrakech inspire l’une des plus anciennes marques de crème glacée américaine

La nouvelle saveur "Marrakesh coffee" de la marque américaine de crème glacée "Greater's".

La nouvelle saveur Marrakesh coffee de la marque américaine de crème glacée "Greater's".

La ville ocre, ses parfums et ses saveurs n’ont de cesse d’inspirer le monde, tant d’un point esthétique que gastronomique. La preuve avec une nouvelle crème glacée vendue à des milliers de kilomètres.

Par La Rédaction
Le 05/06/2026 à 12h12

Célèbre chaîne américaine de crème glacée artisanale haut de gamme, fondée en 1870 et basée à Cincinnati, dans l’Ohio, Graeter’s est réputée pour être l’une des plus anciennes entreprises familiales de crème glacée des États-Unis, célèbre pour ses gros morceaux de chocolat et sa méthode de fabrication unique.

Si la marque s’est fait connaître avec certains parfums signature tels que le Black Raspberry Chocolate Chip (framboise noire et pépites de chocolat),ou le Butter Pecan, à l’occasion de la saison estivale, de nouveaux parfums ont été annoncés pour le plus grand plaisir des fans.

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Parmi ces nouvelles saveurs, l’une d’elles ne passe pas inaperçue. Baptisée Marrakesh Coffee, cette crème glacée au café noir est rehaussée de notes chaudes et épicées de cardamome, de cannelle et de gingembre.

Côté packaging, l’habillage des petits pots emprunte l’esthétique marocaine avec en toile de fond les arcades, les motifs de zelliges, le plâtre ciselé typiques d’un intérieur traditionnel marocain. Et en prime, une vue imprenable sur la Koutoubia.

Au centre de l’image, une tasse de café, elle aussi parée de détails pouvant s’apparenter aux motifs associés aux poteries en céramique de certaines régions du Maroc.

Par La Rédaction
Le 05/06/2026 à 12h12
#Marrakech#Lifestyle#États-Unis

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