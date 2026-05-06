MasterChef USA: Dave Patera, l’Américain originaire de Tétouan qui fait rayonner la cuisine marocaine

Sur ses réseaux sociaux, Dave Patera s’est fait connaître pour ses talents en matière de cuisine marocaine. Tajines, couscous, mlaoui… le jeune homme s’essaie à tous les plats typiques du pays et remporte un vif succès auprès des internautes.

Candidat de la 16ème saison de MasterChef aux États-Unis, dans laquelle des cuisiniers amateurs américains s’affrontent en faisant valoir leurs origines à travers la cuisine, Dave Patera a décidé de concourir pour le Maroc.

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Seul pays d’Afrique à figurer dans l’émission, le Maroc est donc représenté par deux candidats: Nora, ancienne mannequin de 35 ans vivant à Las Vegas, qui a remporté le sésame pour passer à la suite de l’aventure avec un tajine d’agneau aux pruneaux, et Dave Patera, qui a quant à lui choisi de mettre à l’honneur une tagra aux anchois.

«Je suis incroyablement reconnaissant de cette opportunité et j’ai hâte de faire tout ce que je peux pour montrer au monde que la nourriture marocaine est plus que du couscous et du tagine. C’est parti!», a déclaré le cuisinier sur son compte Instagram.

Pour expliquer son choix de représenter la cuisine marocaine, Dave a évoqué son histoire familiale face au jury composé des chefs Gordon Ramsay, Joe Bastianich et Tiffany Derry.

«Ma famille a des racines profondément ancrées en Afrique du Nord. Ma grand-mère était originaire de Tlemcen, où ma famille a vécu de nombreuses années. Et l’un des plus anciens endroits où l’on peut retracer nos origines est Tétouan, au nord du Maroc. Je ne pouvais imaginer de meilleure façon d’honorer mon héritage qu’en partageant des plats du nord du Maroc avec ces juges exceptionnels.»

Pari réussi pour le jeune homme qui a lui aussi décroché le tablier blanc lui permettant d’accéder à la suite de l’émission. Le Maroc est donc toujours dans la course, avec deux candidats. Une belle première victoire.