Une cheffe marocaine décroche une étoile au Guide Michelin 2026

Nawal Rézagui a accompli un véritable exploit en décrochant la distinction la plus convoitée du monde de la restauration et en rejoignant les très rares femmes à avoir été honorées d’une étoile, le 16 mars dernier.

Arrivée en France 14 ans plus tôt depuis le Maroc, la cheffe de l’Alcôve, restaurant gastronomique de l’Hostellerie Briqueterie & Spa à Vinay, dans la Marne en région Champagne, n’en revient toujours pas. «Je n’ai même pas pensé qu’un jour je serais cheffe. J’aimais beaucoup l’école, mon papa était directeur!», raconte-t-elle à Radio France. «J’ai grandi au Maroc dans une ville qui s’appelle El Jadida à 80 kilomètres au sud-ouest de Casablanca, c’est une ville de pêcheurs au bord de la mer. On voulait tous être ingénieurs, faire de grandes études, pour nous c’était ça l’avenir», poursuit-elle.

Arrivée en France, elle peine à trouver du travail et décide de retourner au Maroc, où avec son mari pâtissier de profession, elle décide de monter un restaurant. Elle dont la cuisine n’était pas le premier amour et qui se prédestinait à une autre carrière renoue ainsi avec les saveurs de son enfance, les odeurs des épices, les bons petits plats mijotés... «Quand je pense à ces moments-là, j’ai toujours le goût dans la bouche. Ce sont des moments très importants dans ma vie», explique la cheffe qui a pétri son premier pain à l’âge de 6 ans avec sa mère et sa grand-mère.

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Mais Nawal ne s’arrête pas en si bon chemin. Désormais convaincue qu’elle doit persévérer dans cette voie, elle revient en France, cette fois-ci pour faire un CAP puis un bac pro et effectuer son premier stage dans un restaurant étoilé à Marseille. «C’est là que je me suis dit wow, il faut faire ce métier. La création des plats me donnait des étoiles dans les yeux», se souvient-elle. Sa passion la mène de Carcassone à l’île d’Yeu, en passant par l’Allemagne… pour finalement prendre les commandes des cuisines du restaurant l’Alcôve, à Vinay, le 4 mars 2024, après avoir répondu à une annonce.

Deux ans plus tard, la voici déjà étoilée. «C’est énorme pour moi. Je vois mon parcours, ce que j’ai pu réaliser. C’est une reconnaissance par rapport à ce que j’ai fait avec mon équipe», raconte la cheffe de 43 ans à Radio France.