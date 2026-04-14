À Casablanca, Le Cabestan entre dans une nouvelle ère à l’aube de son centenaire

A Casablanca, le restaurant Le Cabestan souffle ses 100 bougies en s'inscrivant dans l'avenir.

Accroché à la corniche, face à l’Atlantique, Le Cabestan fait partie de ces lieux qui semblent avoir toujours existé. À Casablanca, rares sont pourtant les adresses capables de revendiquer un siècle d’histoire. À l’approche de son centenaire, prévu en 2026, l’établissement ne se contente pas de célébrer son passé. Il amorce une nouvelle phase de développement, portée par l’entrée au capital du groupe singapourien V3 Group, devenu actionnaire majoritaire en 2021.

L’adresse qui traverse le temps

L’histoire du lieu remonte à 1926, lorsque Guy Novara ouvre, à proximité du phare conçu par Albert Laprade, un modeste restaurant baptisé «Le Cabanon». À l’époque, la corniche casablancaise est encore sauvage, battue par les vents et les vagues.

En 1965, le restaurant change de dimension sous l’impulsion d’Émile et Lucienne Viot, qui le rebaptisent «Le Cabestan». Porté par sa vue sur l’océan et une cuisine centrée sur les produits de la mer, l’établissement s’impose progressivement comme une adresse incontournable. Au fil des décennies, il devient un point de rencontre pour artistes, hommes d’affaires et responsables politiques, dont les passages sont consignés dans un livre d’or devenu archive de la vie casablancaise.

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Un siècle plus tard, si le paysage urbain a profondément évolué, Le Cabestan continue de faire figure de repère. Trois générations s’y retrouvent encore, tandis que la vue sur l’horizon reste, elle, inchangée.

Depuis 2009, sous l’impulsion de Nicolas Perez, l’établissement — devenu Le Cabestan Ocean View — a entamé une modernisation progressive, pensée pour adapter le lieu à son époque sans en altérer l’identité. Une transformation qui s’accélère aujourd’hui avec l’arrivée de V3 Group.

Cap vers de nouveaux horizons

Présent en Asie, au Moyen-Orient et en Europe, ce groupe basé à Singapour apporte à la fois des capacités d’investissement et une expertise en développement de marques, en expérience client et en gestion opérationnelle. Soutenu par le fonds américain KKR, V3 s’appuie sur un portefeuille international couvrant des secteurs variés, de la gastronomie au bien-être, en passant par l’immobilier et la santé, avec des marques présentes dans plus de 100 villes.

L’ambition affichée est claire: accompagner la transformation du Groupe Cabestan, affiner son positionnement et renforcer son attractivité auprès d’une clientèle internationale croissante, tout en préservant l’héritage du lieu.

Cette nouvelle phase est portée par une gouvernance mêlant ancrage local et vision globale, avec Ron Sim, président du conseil de V3, Taha Bouqdib, président directeur général, et Nicolas Perez, qui assure la gestion et le développement du groupe.

À Casablanca, cette stratégie se traduit par une volonté de repenser l’expérience proposée. Les établissements du groupe, déjà bien installés dans le paysage local, sont appelés à évoluer pour conjuguer design, gastronomie et hospitalité dans un cadre renouvelé, avec l’ambition de renforcer le positionnement de la ville comme destination cosmopolite.

Mais c’est surtout sur le terrain de l’expansion que le groupe entend franchir un cap. Une ouverture à Marrakech est ainsi annoncée dans le courant de l’année. La ville, reconnue pour son attractivité touristique et son positionnement haut de gamme, s’inscrit comme une extension naturelle du développement de la marque.

Au-delà de cette implantation, le projet est plus large: faire rayonner le savoir-faire du Cabestan au Maroc et à l’international, en veillant à maintenir un équilibre entre authenticité et standards élevés.

Dans cette perspective, V3 Group affiche un intérêt marqué pour de nouveaux investissements dans le pays, notamment dans l’hôtellerie et l’immobilier. Le Maroc est identifié comme un marché stratégique, porté par son dynamisme touristique et son positionnement géographique.

Holding internationale, V3 regroupe aujourd’hui plusieurs marques dans les domaines du bien-être, de la gastronomie haut de gamme, de l’immobilier et de la santé, à travers ses entités V3 Brands, V3 Capital et V3 Assets. Le groupe revendique une présence dans 118 villes, 26 pays et plus de 5.000 points de vente, touchant plus de 3 millions de clients. Parmi ses enseignes figurent notamment OSIM, LAC, TWG Tea, Bacha Coffee et Cabestan.

À l’heure de franchir le cap du siècle, Le Cabestan se trouve ainsi à un moment charnière de son histoire. Entre mémoire et projection, l’institution casablancaise aborde son second siècle avec une ambition renouvelée, celle de rester un lieu de référence, tout en s’ouvrant à de nouveaux horizons.