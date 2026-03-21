Lifestyle

Le restaurant des Galeries Lafayette à Toulouse signe un nouveau menu marocain

Michel Sarran signe un menu marocain à 25€ chez Ma Biche sur le Toit.

Michel Sarran signe un menu marocain à 25 € chez Ma Biche sur le Toit.

Sur le rooftop des Galeries Lafayette à Toulouse, «Ma Biche sur le Toit» propose une escapade culinaire aux saveurs marocaines, portée par un menu éphémère signé Michel Sarran. Une invitation au voyage entre épices, textures et inspirations de Marrakech.

Par La Rédaction
Le 21/03/2026 à 12h30

Du lundi 23 mars au samedi 4 avril 2026, le restaurant perché sur le rooftop des Galeries dévoile un menu unique et éphémère, pensé comme une expérience sensorielle immersive, imaginée par le chef Michel Sarran en collaboration avec le chef de la maison, Paul Ambombi.

Au programme de ce voyage culinaire, des produits simples, sublimés par un jeu d’épices, de textures et de notes aromatiques propres à la cuisine marocaine. «Nous avons souhaité capturer l’essence des saveurs de Marrakech et les interpréter à travers notre propre signature, afin d’offrir une expérience à la fois conviviale et dépaysante», expliquent les deux chefs.

Proposé à l’heure du déjeuner, ce menu, affiché à 25 euros, s’ouvre sur une maâkouda de pommes de terre subtilement épicée, accompagnée d’une émulsion au citron confit et à la coriandre fraîche. Il se poursuit avec un tajine de poulet aux olives vertes, servi avec une compotée d’oignons et des légumes fondants, relevés d’une harissa maison. Enfin, le repas s’achève sur une pastilla déstructurée aux amandes, délicatement parfumée à la fleur d’oranger et au miel.

Par La Rédaction
Le 21/03/2026 à 12h30
#Cuisine marocaine#Galeries Lafayette#France#Toulouse

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