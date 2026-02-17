Lifestyle

Ramadan 2026: Le Petit Bouillon réinvente le ftour à Casablanca autour d’une formule à 250 DH

Le logo officiel de l'enseigne «Le Petit Bouillon».

Une table généreuse, une cuisine sincère et une ambiance comme à la maison. C’est la recette gagnante du Petit Bouillon qui, pour ce Ramadan 2026, marie habilement les fondamentaux du terroir marocain à l’efficacité de la gastronomie française. Avec une formule à 250 dirhams par personne, l’adresse du centre-ville mise sur un rapport qualité-prix imbattable pour une rupture du jeûne savoureuse, mêlant rituels traditionnels et liberté de choix à la carte.

Le 17/02/2026

Situé au cœur de Casablanca, au 46, avenue Hassan Souktani à Gauthier, Le Petit Bouillon reste fidèle à son concept de cuisine accessible et sincère pour ce Ramadan 2026. Ouvert du lundi au samedi dès 18h, le restaurant propose une formule ftour complète à 250 dirhams par personne, privilégiant le service à table pour un moment de partage en famille ou entre amis.

Dès l’appel du Maghreb, la table se garnit des essentiels qui font l’âme du Ramadan marocain. La harira onctueuse et le velouté du jour ouvrent le bal, escortés par les dattes, la chebbakia et les œufs durs traditionnels. On se laisse séduire par le croquant des briouates et la générosité des quiches et batbouts, avant de basculer vers le cœur de l’offre. Le Petit Bouillon se distingue ici en offrant la liberté de choisir son plat de résistance et son dessert parmi les pépites de la carte, transformant la rupture du jeûne en un festin personnalisé.

Lire aussi : «Le Petit Bouillon» s’installe à Casablanca: une touche de tradition française à prix doux

Pour ceux qui préfèrent dîner plus tard, la carte reste disponible à toute heure, mettant à l’honneur des nouveautés «signature» qui fleurent bon la cuisine de transmission. On se laisse tenter par les coquillettes «grand-mère» à la crème de truffe ou un cordon bleu maison sauce au bleu, des plats doudous qui rappellent que le «fait maison» reste la meilleure des recettes.

Au-delà de l’assiette, l’adresse réaffirme sa vocation de table inclusive et populaire au sens noble du terme. C’est un lieu de vie où les Casablancais se croisent en toute simplicité. À noter que, conformément à la réglementation, le service de boissons alcoolisées est maintenu pour les clients non musulmans sur présentation de la CIN. Une escale de choix pour ceux qui cherchent un Ramadan vrai, entre tradition bistronomique et chaleur humaine.

Le 17/02/2026
#Maroc#Ramadan 2026#Ftour#Le Petit Bouillon#Gastronomie

