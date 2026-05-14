Lifestyle

De Fès à Volubilis, Cristina Cordula passe des vacances «magnifaïk»

Cristina Cordula à Marrakech, lors d'un précédent voyage au Maroc, en 2023.

Cristina Cordula à Marrakech, lors d'un précédent voyage au Maroc, en 2023.

La pétillante présentatrice et conseillère en image brésilienne, connue du public français pour ses conseils mode, séjourne actuellement à Fès.

Par La Rédaction
Le 14/05/2026 à 10h02

En séjour dans la capitale spirituelle du Maroc, Cristina Cordula se ressource avec le sourire. Sur son compte Instagram, la Brésilienne a partagé plusieurs vidéos et photos de son escapade à Fès, où elle semble puiser une inspiration manifeste.

Depuis la cour intérieure d’un riad traditionnel, l’animatrice de l’émission Les Reines du shopping a dévoilé plusieurs looks de circonstance à ses quelque 1,6 million d’abonnés sur Instagram.

En story, l’animatrice a également partagé plusieurs détails architecturaux glanés au fil de sa visite, notamment des décors en plâtre sculpté et peint, des zelliges, ainsi que des prises de vue des célèbres cuves des tanneurs de la ville.

Photo extraite de la story sur instagram de Cristina Cordula le 13 mai 2026.

Photo extraite de la story sur instagram de Cristina Cordula le 13 mai 2026.

Sa visite s’est poursuivie dans le dédale des ruelles de la médina, où elle s’est photographiée devant une échoppe, avant de prendre de la hauteur sur la terrasse d’un riad offrant une vue imprenable sur les toits de la ville.

Photo extraite de la story sur instagram de Cristina Cordula le 13 mai 2026.

Photo extraite de la story sur instagram de Cristina Cordula le 13 mai 2026.

Cristina Cordula a ensuite pris la route des environs de Fès, avec une halte à Volubilis, où elle apparaît sur un cliché posé au cœur du site historique.

Photo extraite de la story sur instagram de Cristina Cordula le 13 mai 2026.

Photo extraite de la story sur instagram de Cristina Cordula le 13 mai 2026.

L’animatrice n’a d’ailleurs pas manqué d’immortaliser la beauté des mosaïques du site.

Ce n’est pas la première fois que Cristina Cordula séjourne au Maroc. Elle y était notamment venue en 2023, accompagnée de son fils Enzo, pour découvrir Marrakech ainsi que le désert d’Agafay.

Par La Rédaction
Le 14/05/2026 à 10h02
#Fès#Volubilis#Cristina Cordula#Télévision#Evasion#Les Reines du shopping

LEs contenus liés

People

Coupe du monde 2026: la star marocaine Nora Fatehi chantera à la cérémonie d’ouverture

People

Nadia Farès, le dernier grand amour de Mel Gibson?

People

Nathalie Baye et le Maroc: une belle histoire d’amour

People

La chanteuse française Louane célèbre son enterrement de vie de jeune fille au Maroc

Articles les plus lus

1
Le Polisario organisation terroriste: pourquoi le Sénat américain doit agir sans délai
2
Aéronautique. 155 entreprises, 3 milliards de dollars à l’export, 27.000 emplois: ce que le Maroc a réussi en 25 ans et ce qu’il reste à faire
3
Drame routier à Guercif: des survivants racontent l’enfer d’un bus renversé à Saka
4
Algérie: des experts de l’ONU scandalisés par les persécutions visant les familles de disparus
5
Les mosaïques de Volubilis vont-elles disparaître?
6
Alger face à l’impasse: l’heure de l’échec et mat?
7
«Le Maroc doit se rendre désirable pour ceux qui ont le choix de le quitter», selon Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française
8
En images. Maroc: 4 morts et 31 blessés dans l’accident d’un autocar à Guercif, les autorités en état d’alerte
Revues de presse

Voir plus