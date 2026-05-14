De Fès à Volubilis, Cristina Cordula passe des vacances «magnifaïk»

En séjour dans la capitale spirituelle du Maroc, Cristina Cordula se ressource avec le sourire. Sur son compte Instagram, la Brésilienne a partagé plusieurs vidéos et photos de son escapade à Fès, où elle semble puiser une inspiration manifeste.

Depuis la cour intérieure d’un riad traditionnel, l’animatrice de l’émission Les Reines du shopping a dévoilé plusieurs looks de circonstance à ses quelque 1,6 million d’abonnés sur Instagram.

En story, l’animatrice a également partagé plusieurs détails architecturaux glanés au fil de sa visite, notamment des décors en plâtre sculpté et peint, des zelliges, ainsi que des prises de vue des célèbres cuves des tanneurs de la ville.

Photo extraite de la story sur instagram de Cristina Cordula le 13 mai 2026.

Sa visite s’est poursuivie dans le dédale des ruelles de la médina, où elle s’est photographiée devant une échoppe, avant de prendre de la hauteur sur la terrasse d’un riad offrant une vue imprenable sur les toits de la ville.

Photo extraite de la story sur instagram de Cristina Cordula le 13 mai 2026.

Cristina Cordula a ensuite pris la route des environs de Fès, avec une halte à Volubilis, où elle apparaît sur un cliché posé au cœur du site historique.

Photo extraite de la story sur instagram de Cristina Cordula le 13 mai 2026.

L’animatrice n’a d’ailleurs pas manqué d’immortaliser la beauté des mosaïques du site.

Ce n’est pas la première fois que Cristina Cordula séjourne au Maroc. Elle y était notamment venue en 2023, accompagnée de son fils Enzo, pour découvrir Marrakech ainsi que le désert d’Agafay.