Restauration rapide: Burger King Maroc poursuit résolument son expansion

Représentée par son directeur général, Nacer Bendriss, et son équipe, Burger King Maroc a mis en avant ses standards internationaux de qualité, son plan d’expansion national et sa volonté de nouer des partenariats stratégiques.

«Aujourd’hui, nous sommes présents à la Franchise Exhibition Morocco pour représenter Burger King au Maroc, partager notre histoire, présenter nos équipes, notre plan de formation, nos valeurs, ainsi que la qualité et l’innovation de nos produits. Cet événement est aussi l’occasion d’échanger sur nos projets futurs», a déclaré Nacer Bendriss.

Depuis l’ouverture de son premier restaurant au Morocco Mall en 2021, Burger King Maroc a connu une expansion remarquable. Aujourd’hui, l’enseigne compte 42 points de vente répartis dans les plus grandes villes du royaume et emploie plus de 1.200 collaborateurs. Ces derniers bénéficient d’une formation complète tout au long de leur parcours, ce qui leur permet d’acquérir aussi bien des compétences techniques (hard skills) que relationnelles (soft skills).

Forte de cette dynamique, Burger King Maroc ambitionne d’atteindre 100 restaurants d’ici 2030, consolidant ainsi sa place parmi les leaders de la restauration rapide au Maroc. Avec cette participation à la Franchise Exhibition Morocco 2025, Burger King Maroc confirme son engagement à innover, à se développer et à offrir une expérience client toujours plus qualitative.