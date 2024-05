Casablanca Open Space: la nouvelle place to be au quartier d’affaires CFC

Toute l’équipe de Casablanca Open Space, dirigée par son PDG Saâd Tazi, a célébré, jeudi 16 mai 2024, l’inauguration de son nouveau Business Center, dans le quartier des affaires Casablanca Finance City (CFC). Depuis sa création en 2014, l’entreprise a tracé son chemin en tant que pionnière de l’aménagement de bureaux clé en main, et aujourd’hui, elle franchit une nouvelle étape en offrant un espace d’affaires d’excellence, prêt à répondre aux besoins changeants du marché.

La cérémonie d’inauguration a réuni un large éventail d’invités, comprenant des représentants d’agences immobilières, des multinationales et des entreprises nationales de haut calibre. Les invités ont pu découvrir les installations ultramodernes et échanger avec l’équipe dirigeante de Casablanca Open Space. Le PDG, Saâd Tazi, n’a en aucun moment hésité à partager avec ses convives l’histoire et la vision derrière ce nouveau Business Center.

Ce nouvel espace, d’une superficie de 800 m², situé dans le prestigieux quartier de Casablanca Finance City, se distingue par son concept de flexibilité totale. «Le mot d’ordre, c’est la flexibilité», affirme et réaffirme Saâd Tazi. L’aménagement des bureaux a été pensé pour répondre aux besoins variés des entreprises modernes, offrant des espaces adaptables selon les préférences des clients.

«Et bientôt un site web dédié à cette nouvelle structure sera lancé. Les clients pourront y trouver des informations détaillées sur tous les services proposés. Concernant la tarification, celle-ci varie en fonction de plusieurs critères, notamment le nombre de positions et la durée», fait savoir Saâd Tazi.

Zineb Tazi, directrice du projet, n’a pas hésité de partager avec nous l’aspect personnel et familial de cette réalisation qui a plus rapproché la fille de son père: «C’était notre bébé, un projet sur lequel j’ai travaillé passionnément depuis un an. Nous avons investi tant de temps et d’énergie, et voir le résultat final est incroyablement gratifiant. Chaque étape a été une aventure, un défi que nous avons relevé ensemble. Je suis très fière de ce que nous avons accompli.»

Une offre riche et variée

La flexibilité et l’innovation étaient au cœur des préoccupations des Tazi. «Nous avons voulu offrir le maximum de flexibilité et de technologie possible», note Zineb. Chaque bureau est doté d’un contrôle d’accès spécifique, garantissant intimité et confort dans un environnement partagé: «Ce nouveau Business Center propose des espaces communs partagés, incluant des zones de restauration, des salons et des banquettes de coworking. De plus, il dispose de deux grandes salles de réunion et d’une salle de formation pouvant accueillir plus de cinquante personnes, offrant des formules clé en main incluant restauration et services de pause-café. Tous les matériaux utilisés sont acoustiques pour garantir le maximum de confidentialité. L’objectif est de fournir un espace de travail où chaque individu peut se concentrer et travailler efficacement, tout en bénéficiant des avantages d’un espace commun.»

Un autre point fort du Business Center est son service de conciergerie conçu pour optimiser la vie quotidienne de ses utilisateurs. «Notre offre englobe un large spectre de services de réservation, de pressing et de gestion d’abonnements... Nous ajustons méticuleusement nos services pour répondre précisément aux besoins de chaque client», souligne Zineb Tazi avec une fierté justifiée. Le défi était de taille, et il a été brillamment relevé.