GE Vernova, multinationale spécialisée dans l’énergie, est bien placée pour contribuer à la transition énergétique via son portefeuille énergétique collectif, et pour réaliser des projets énergétiques mondiaux à grande échelle dans ses segments éolien, électrique et d’électrification, souligne Xlinks First dans son communiqué.

Issue de la restructuration des activités dans l’énergie de General Electric, l’entreprise basée à Cambridge, aux États-Unis, possède une vaste expérience dans la fourniture de solutions de financement pour aider à la concrétisation de projets énergétiques tout au long du cycle de vie des infrastructures. Avec cette entrée dans le capital de Xlinks, GE Vernova rejoint d’autres investisseurs du secteur de l’énergie, notamment TAQA, TotalEnergies, Octopus Energy et Africa Finance Corporation.

Le projet contribuera à répondre à la demande d’électricité au Royaume-Uni, qui devrait doubler, passant d’environ 300 à 600 térawattheures d’ici 2050, sur la base des scénarios publiés par le Comité sur le changement climatique. Le gouvernement britannique a reconnu le potentiel du projet, tandis qu’une analyse de rentabilisation (Outline Business Case) est en cours d’élaboration par le ministère de la Sécurité énergétique.

En outre, poursuit la même source, le projet entraînera la création de milliers d’emplois, dont une proportion importante d’emplois qualifiés, soutenus par des programmes de formation et de certification, ce qui contribuera à consolider le rôle pionnier de l’expertise marocaine en matière d’énergies renouvelables et en tant que pôle énergétique régional et continental.

«L’entrée d’un investisseur du calibre de GE Vernova représente une nouvelle étape stratégique dans le développement du projet de liaison électrique Maroc-Royaume-Uni, alors que nous faisons progresser le projet sur plusieurs fronts. Xlinks s’engage à répondre aux besoins du Royaume-Uni en matière d’énergie fiable, abordable et sans carbone tout en maximisant les avantages socio-économiques du projet au Maroc», a déclaré James Humfrey, PDG de Xlinks First.

De son côté, Nomi Ahmad, PDG de l’activité Services financiers de GE Vernova, s’est dit «heureux» de faire partie du projet, car, estime-t-il, «la collaboration dans le secteur de l’énergie est essentielle pour garantir qu’une énergie renouvelable plus abordable soit fournie afin de répondre aux demandes d’électrification du Royaume-Uni et d’aider le pays à atteindre ses objectifs de zéro émission nette».